Známe tváre dali košom Slovensku a užili si Vianoce pod palmami: Uvidíte tie fotky, budete im závidieť

Celebritní svetobežníci! Mnohé známe tváre sa pred najkrajšími sviatkami v roku rozutekali do cudziny. Nalietali pritom tisícky kilometrov. Vianoce v tieni paliem si užila moderátorka RTVS Karin Majtánová (44), ktorá s rodinou odletela do Dominikánskej republiky.

Na susednej Kube zakotvil bývalý markizák Pavel Bruchala (41) a blízkosť sexi Karibiku, hoci len na dohľad z USA, ulahodil aj exmoderátorke Zuzane Belohorcovej (42).Ani africký kontinent neunikol nájazdu prominentných Slovákov, ktorí vymenili sivosť dňa za raje hýriace farbami.

Práve tam je herec Andy Hryc (69). Speváčka Celeste Buckingham (23) zase okupuje portugalskú Madeiru a Marta Jandová (44) spoznáva Áziu. Zdá sa, že ani jednému z nich tradičný kapor so šalátom v diaľave príliš nechýbal...

Andy Hryc (69), herec

Bratislava - Kapské Mesto, Juhoafrická republika

Vzdialenosť: 13 720 km

Let: 11 h 25 min

Andy s manželkou Veronikou sa pochválili záberom, ktorému v pozadí dominuje pohorie Stolová hora. Pozorovali aj skalu Levia hlava, pod ktorou je najluxusnejšia štvrť Kapského mesta.

Zuzana Belohorcová (42), exmoderátorka Otvoriť galériu Zuzana Belohorcová Zdroj: instagram

Key West, USA

Vzdialenosť: 8 631 km

Let: 16 h 15 min

Skvelá dovolenka na vlnách! Zuzana s rodinkou brázdili na člne Atlantik a dofrčali až do Southernmost Point of the Continental USA, ktoré je vzdialené len 90 kilometrov od pláží Kuby.

Marta Jandová (44), speváčka Otvoriť galériu Marta Jandová Zdroj: instagram

Hočiminovo Mesto, Vietnam

Vzdialenosť: 11 371 km

Let: 13 h 45 min

Niekoľkomiliónovú metropolu jednej z posledných bášt socializmu na svete si Marta nevie vynachváliť. Vzplanula v nej tam dokonca vášeň a manželovi Miroslavovi vtis­la pusu.

Celeste Buckingham (23), speváčka

Ponta do Sol, Madeira

Vzdialenosť: 3 330 km

Let: 6 h

Súostrovie ležiace v Atlantickom oceáne si Celeste zamilovala natoľko, že tam jazdí takpovediac ako na klavír. Dostali ju prírodné krásy a miestna gastronómia, a teda dokonalý relax.

Karin Majtánová (44), moderátorka Otvoriť galériu Karin Majtánová Zdroj: instagram

Punta Cana, Dominikánska republika

Vzdialenosť:8 163 km

Let: 12 h 40 min

Brunetka vzala krátko pred Vianocami rodinu na výlet, ktorý pred nimi tajila do posledných chvíľ. Nikto najskôr nevedel, kam mieria, ale Karin si pobyt v horúcej Dominikánskej chváli.

Pavel Bruchala (41), exmoderátor

Trinidad, Kuba

Vzdialenosť: 8 269 km

Let: 11 h 40 min

Cestovateľ, ktorý sa živí organizovaním rôznych zájazdov, pre seba vybral zvodnú Kubu. So širákom na hlave si to namieril k miestnym, ktorí mu zapózovali s cigarou.