Podľa Borisa Kollára čakajú Slovensko veľké zmeny: Po voľbách v roku 2020 nezostane kameň na kameni

Politická zodpovednosť po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej vyvodená nebola. Po voľbách v roku 2020 preto nezostane kameň na kameni.

V bilančnom rozhovore pre TASR to vyhlásil líder Sme rodina Boris Kollár. "Politickú zodpovednosť vyvodia ľudia. Očakávam, že politici, ktorí si myslia, že tie voľby nejako prežijú, sú na veľkom omyle. Ľudia im ukážu, čo si o tom myslia. Je taká atmosféra v národe, že sa budú ešte veľmi diviť. Nedá sa ľudí hnevať do nemoty. Môžu nastať veľké zmeny," pripúšťa Kollár.

On sám je presvedčený, že Slovensko sa po februárovej dvojnásobnej vražde radikálne zmenilo. "Ľudia vyšli v nebývalej miere do ulíc. Škoda, že organizátori zrušili ten jeden pochod tesne po rozhovore s prezidentom Andrejom Kiskom. To som schopný im vyčítať do konca života, lebo to je, ako keď máte natlakovaný hrniec a vyfučíte ho. Tú paru tam už nedostanete. Ale v národe sa niečo zmenilo a zrazu sa veci pohli, nedotknuteľní ľudia sedia v base, kauzy, s ktorými sa nedalo pohnúť, sa stíhajú," poznamenal Kollár.

Aj toto je podľa jeho slov dôkaz, že nie je potrebné meniť zákony. "Treba len vymenovať správnych ľudí na jednotlivé posty. Napríklad mám pocit, že policajný prezident Milan Lučanský nikomu na gatiach nevisí a robí si svoju robotu. Výsledok je vidieť okamžite," uznal.

Pri nástupe ministerky vnútra Denisy Sakovej (Smer-SD) neboli predstavitelia Sme rodina skeptickí ako zvyšok opozície. "Samozrejme, že vieme, že je to blízky človek Roberta Kaliňáka (Smer-SD), ale nebáli sme sa jej, nerobili sme hystériu. Keď vymenovala Lučanského, prišla zo strany opozície hystéria. My sme to nerobili. Nedá sa politika robiť len hejtom, pošpiňovaním, nadávaním a kopaním. My sme na hrobe Martiny a Jána netancovali, tému sme nezneužívali. A myslím, že ľudia to ocenili," dodal Kollár.