Američania chcú nového Jamesa Bonda: Herec však má byť tmavej pleti

Viac ako polovica Američanov by do úlohy agenta Jamesa Bonda obsadila herca tmavej pleti.

Vyplýva to z novembrového prieskumu časopisu The Hollywood Reporter. Takmer dve tretiny Američanov potom podľa prieskumu podporili myšlienku, že by legendárneho britského agenta 007 mohol hrať Idris Elba. O tom, kto v úlohe Bonda nahradí herca Daniela Craiga, sa špekuluje už dlhšiu dobu. Často je v tomto smere zmieňovaný práve Elba, ktorý tento rok tieto špekulácie posilnil, keď v lete na svojom twitterovom účte napísal "Volám sa Elba, Idris Elba."

Elba tento tweet zverejnil krátko po tom, čo producentka Jamesa Bonda Barbara Broccoli naznačila, že je načase, aby sa úlohy zhostil herec inej ako bielej farby pleti. Po zverejnení tweetu však Elba poprel, že by mal Craiga skutočne nahradiť, upozornil denník The Independent.

Elba vyrástol ako syn afrických imigrantov na východe Londýna, ako herec sa začal presadzovať v 90. rokoch. V Británii patrí k najväčším filmovým hviezdam, prenikol ale aj do Hollywoodu. Hral napríklad v akčných snímkach Thor, Pacific Rim - Útok na zem či v sérii Avengers. Za stvárnenie role detektíva v krimiseriáli Luther dostal Zlatý glóbus, na rovnakú cenu bol nominovaný aj ako protagonista životopisného filmu Mandela: Dlhá cesta k slobode.