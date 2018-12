Minister Gajdoš sľubuje stovky pracovných miest: Najprv však musia spustiť rôzne projekty

Modernizačné armádne projekty vytvoria na Slovensku stovky pracovných miest.

Tvrdí to minister obrany Peter Gajdoš (SNS), ktorý tiež doplnil, že celkovo by mali projekty priniesť na Slovensko viac ako 800 miest. Podľa ministra pôjde o úplne nové pracovné pozície, ktoré prinesie napríklad projekt transportérov 8x8 s označením Vydra, ktoré by sa mali vyrábať priamo na území Slovenskej republiky.

“V prípade realizovania projektu transportérov a ďalších modernizačných projektov, na ktorých pracujeme, by malo vzniknúť až viac ako 800 pracovných miest v domácom zbrojárskom priemysle,” povedal Gajdoš. Aj projekt menších vozidiel 4x4, ktorý nedávno rezort predložil do medzirezortného pripomienkového konania obsahuje zámer o zapojení domáceho zbrojného priemyslu. Akým konkrétnym spôsobom, respektíve či aj tento projekt vytvorí ďalšie pracovné miesta rezort v dokumente nespresnil.