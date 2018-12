Polícia v Sudáne strieľala do demonštrantov: Desiatky mŕtvych pobúrili svetové organizácie

Sudánska polícia zabila 37 ľudí, ktorí sa zúčastnili na minulotýždňových protivládnych protestoch.

Informovala o tom organizácia Amnesty International s tým, "že použitie hrubej sily proti neozbrojeným demonštrantom bolo mimoriadne znepokojujúce". Dnes by sa mali konať ďalšie protesty, počas ktorých chcú vyzvať prezidenta Umara al-Bašíra k rezignácii.

Dve najväčšie politické strany požiadali svojich podporovateľov, aby sa zúčastnili na demonštráciách. Tie sa začali minulú stredu, a to pre rastúce ceny, nedostatok potravín a palív, no neskôr vyústili do žiadosti na odstúpenie prezidenta.