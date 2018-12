Dievčatko poslalo list Santovi balónom: O tom, čo nasledovalo neskôr, sa jej rodine ani nesnívalo!

Osemročnej Dayami zo severomexického mesta Nogales sa tento rok väčšina prianí ohľadom vianočných darčekov splnila, len asi nie spôsobom, ktorý očakávala.

Svoj list pre Santa Clausa poslala priviazaný na balóniku a jej odkaz nakoniec doputoval cez americkú hranicu do Arizony k 60-ročnému Randymu Heissovi. Ten sa rozhodol, že sa dievčatku pokúsi darčeky doručiť, čo sa mu s pomocou jednej mexickej rádiostanice podarilo, informuje denník The Washington Post.

Zvyšky balónika našiel Heiss 16. decembra, keď sa prechádzal v kopcoch za svojím pozemkom v obci Patagonia ležiacej asi 30 kilometrov od hraničného mesta Nogales. Špagát s kúskami gumy chcel odniesť, aby ich neskôr vyhodil, potom si ale všimol papierik pripevnený na jeho konci. Na jednej strane bolo meno "Dayami", na druhej očíslovaný zoznam španielskych výrazov, všetko v rukopise dieťaťa.

"Moja španielčina nie je moc dobrá, ale bolo mi jasné, že to je vianočný zoznam," povedal Heiss americkému denníku. Ako malý chlapec údajne sám skúšal rovnakým spôsobom Santa Clausa osloviť, avšak vždy bezvýsledne. Napadlo mu tak, či by inému malému dieťaťu nemohol jeho priania splniť. "Podľa prevládajúceho smeru vetra som si bol celkom istý, že to prišlo odtiaľ (z Nogales)," opísal. Doma dal zoznam prečítať svojej manželke, ktorá španielčinu ovláda a vyčítala, že autor listu - pravdepodobne dievčatko - si želá bábiku a dom pre bábiky, ďalej oblečenie či výtvarnícke pomôcky.

Heiss najskôr o svojom zámere napísal na Facebook a dúfal, že pomôže niekto z jeho priateľov z druhej strany hranice, avšak žiadne náznaky sa neobjavili. Minulú stredu potom oslovil rozhlasovú stanicu Radio Xeny, ktorá vysiela z Nogales, či by mu v hľadaní nepomohla. Ihneď sa mu dostalo kladnej odpovede a už nasledujúceho rána prišla ďalšia správa: Dayami sa našla, je to osemročná dievčatko, ktoré s rodinou žije v Nogales. Vianoce rozžiarili mestá: Pohľad na sviatočnú Moskvu vás ohúri

Radio Xeny dohodlo stretnutie oboch strán a Heissovci, ktorí pred rokmi prišli o jediného syna a nemajú vnúčatá, vyrazili na nákupy. Kúpili všetky položky zo zoznamu až na dom pre bábiky, ktorý v obchode nemali, a navrch prihodili ešte niekoľko ďalších hračiek pre Dayaminu mladšiu sestru Ximenu. V sídle rozhlasovej stanice na nich čakali obe dievčatká aj s rodičmi. "Ich pohľady boli naplnené údivom. Akoby si vraveli: 'Panebože, ono to fakt zafungovalo!'" Opísal Heiss reakciu sestier. Aby im nepokazili predstavu o Santa Clausovi, povedali rodičia dievčatkám, že manželia z Arizony sú "Santovi pomocníci". "Bol to krásny, krásny zážitok," povedal Heiss. "Máme teraz priateľov na celý život. A ten hraničný plot so svojím žiletkovým drôtom sa na jeden deň vytratil," dodal.