Na kurty prichádza syn slávneho tenistu: Matka je rázne proti!

Syn švédskej tenisovej legendy Björna Borga bude profesionál.

Rodičia, najmä mama Patricia (51), z toho nadšení nie sú. Leo Borg (15) je synom jedenásťnásobného grandslamového šampióna Björna Borga (62). Leo všetkým vyrazil dych vyhlásením, že on nebude nikdy Borg č. 2!

Vzorom Borga-juniora nie je jeho otec, ale Rafael Nadal. „Otca som

nikdy nevidel hrať. Ani jeden jeho zápas,“ tvrdí Leo.

tvrdí Patricia, ktorá si cení, že jej manžel syna do tenisu nikdy netlačil. Nenútil ho trénovať, neukazoval mu žiadne svoje slávne údery. „Preto sme ostali obaja v šoku, keď sa desaťročný Leo pred nás postavil a vyhlásil: Chcem byť tenista. Neviete koľko nocí som preplakala,“ dodala.Leo ale nikoho nepočúva. Jeho meno mu otvorilo dvere ku kontraktu so známym výrobcom športového oblečenia. Jeho filmový výzor zasa do tejto brandže. Keď mal 12 rokov zahral si vlastného otca vo filme Borg vs. McEnroe. Tento svet si ho ale nezískal. Na svojich profiloch na sociálnych sieťach dokola opakuje:Jeho mama stále dúfa, že si nakoniec vyberie nejaký iný šport.doplnila Patricia Borg.