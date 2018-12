Meghan dostala od sestry vianočnú pohľadnicu: Oblomia drsné slová vzťah vojvodkyne s otcom?

Samantha Markle, nevlastná sestra vojvodkyne Meghan, s ktorou zdieľajú spoločného otca, sa opäť rozhodla vyťahovať ich rodinné vzťahy.

Vojvodkyni zo Sussexu poslala vianočné prianie, v ktorom ju srdcervúco žiada, aby sa udobrila s ich otcom Thomasom. Fotokópiu želanie predala bulváru, pokračuje teda v mediálnej škandalizácii vzťahu medzi bývalou herečkou a jej otcom.

"Sviatky sú tu pre rodinu a sú veľmi sentimentálne. Otec sa ťa snažil kontaktovať a je veľmi zranený, pretože sa mu vyhýbaš. Život je krátky a vieš, že je otec úžasný. Prosím, dopraj mu tú radosť v jeho posledných rokoch tým, že mu prejavíš, že ho miluješ. Čas pre to práve nastal, "píše Samantha vlastnou rukou. Text odfotila a predala denníku The Mirror.

Podľa Samanthy je na tom otec zdravotne veľmi zle. "Dúfam, že sa to nestane, ale bola by to tragédia a bolo by to smutné, keby sa s ňou nemohol stretnúť a vyriešiť to. Myslím, že by Meg čelila obrovskej ľútosti, keby to boli posledné Vianoce jeho života a ona ho nekontaktovala a nenapravila to. Hodiny odbíjajú rýchlo," zverila Samantha denníku The Mirror.