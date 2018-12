Slovensko v slzách: Zomrel futbalový velikán Jozef Adamec († 76)!

Druhý najlepší slovenský futbalista storočia Jozef Adamec zomrel vo veku 76 rokov.

V pondelok o tom informoval FC Spartak Trnava na svojej oficiálnej facebookovej stránke, informáciu pre TASR potvrdil aj PR manažér trnavského klubu Peter Žember. Adamec debutoval v najvyššej československej súťaži pod vedením trénera Antona Malatinského ako 17-ročný v marci 1959. Postupne si zoradil do vitríny sedem majstrovských titulov. Dvakrát sa tešil z celkového triumfu počas základnej vojenskej služby v Dukle Praha, päť prvenstiev dosiahol v Spartaku Trnava. Pochváliť sa mohol aj rovnakým počtom ocenení v desiatke najlepších futbalistov ČSSR (3. miesto 1968, 1969). Zisk Čs. pohára si so spoluhráčmi vychutnal v štyroch prípadoch (1961 v Dukle, 1967, 1971, 1975 v Spartaku).



V bývalom federálnom štáte Čechov a Slovákov si prvenstvo v súťaži ligových kanonierov o Pohár denníka Práca vystrieľal štyrikrát (1967, 1968, 1970 a 1971). Celkovo skóroval v lige 170-krát (Spartak 138, Dukla 17, Slovan 15).V jednom pamätnom majstrovskom súboji s Třincom strelil v drese bratislavského Slovana dokonca šesť gólov z ôsmich.

Nastúpil v 44 medzištátnych stretnutiach (1960 – 1974, 14 gólov), ale o ešte lepšiu osobnú štatistiku ho pripravili občasné disciplinárne priestupky. V pamätnom meraní síl s Brazíliou (23. júna 1968, 3:2) na bratislavskom Tehelnom poli pred beznádejne zaplneným 60-tisícovým hľadiskom dosiahol hetrik do siete brazílskeho brankára Félixa. "Hatrlo" štartoval dvakrát aj na majstrovstvách sveta, z Čile 1962 sa vrátil ako vicemajster sveta, z Mexika 1970 so sklamaním. Absolvent FTVŠ pokračoval plynule po skončení aktívnej kariéry ako tréner. Druhý najlepší slovenský futbalista storočia po Jánovi Popluhárovi to dotiahol okrem klubovej úrovne do slovenskej reprezentácie, s ktorou však nepostúpil na záverečný turnaj.