Výletná loď zachránila rybárov: Na mori strávili neuveriteľných 20 dní

Výletná loď zachránila v oblasti medzi Kajmaními ostrovmi a Jamajkou dvoch kostarických rybárov, ktorí strávili na mori takmer tri týždne. Informovala o tom v nedeľu agentúra AP.

Mužov zachránila v piatok výletná loď Empress of the Seas nórsko-americkej spoločnosti Royal Caribbean International. Na Twitteri to oznámil hlavný meteorológ spoločnosti James Van Fleet. Rybárov našli v oblasti medzi ostrovom Veľký Kajman - ktorý je najväčší z Kajmaních ostrovov - a Jamajkou.

Empress of the Sea sa pôvodne nemala plaviť cez túto oblasť; z dôvodu nepriaznivého počasia však zvolila alternatívnu trasu. Členovia posádky obsluhujúci radarový systém si všimli malý rybársky čln, ktorý plával na hladine mora, napísal webový portál stanice Fox News, podľa ktorého rybári strávili na mori 20 dní. Fleet na Twitteri spresnil, že Kostariku opustili 1. decembra.

Muži podľa ich vyjadrení zaspali a ich člnu sa minulo palivo, čo im znemožnilo návrat. Na palube lode im poskytli lekársku starostlivosť. Kajmanie ostrovy je skupina troch ostrovov ležiaca približne 300 kilometrov severozápadne od Jamajky.