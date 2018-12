Beckham sa konečne dočkal: Po rokoch prosíkania sa dostane do obľúbeného seriálu

Písal sa rok 2010, keď sa David Beckham (43) drzo dožadoval od producentov Simpsonovcov, aby jeho rodinu satirizovali vtipným scenárom animovaného seriálu.

Autori vtedy prehlásili, že britskí manželia nie sú dosť slávni na to, aby sa im venovali. V roku 2018 je všetko inak. A tak svet čoskoro uvidí žltú verziu Davida, Victorie, Brooklyna, Romea, Cruze a Harper.

Najväčšiu radosť z toho, že sa objaví v slávnom kreslenom seriály, má sám bývalý futbalista David Beckham. Fanúšikom sa už stihol pochváliť na Instagrame. "To ako vážne... Ďakujem!," napísal David k obrázku svojej rodiny v kreslenej podobe.

V roku 2010 pritom výkonný producent Al Jean priznal, že ho David prosil, aby ho v Simpsonovcoch použil, ale on to odmietol. "Dostávame veľa žiadostí od rôznych celebrít, vždy nám to je ľúto, keď musíme ich prosbu odmietnuť. Požiadal nám aj David Beckham a musel som mu zavolať a povedal, že je mi to ľúto, ale že ho v seriály teraz nechcem. Nemyslím si, že bol dosť slávny pre amerických divákov," priznal Jean v roku 2010.