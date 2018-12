Trump prekvapil rozhodnutím o vojakoch v Sýrii: Prečo to je Macronovi veľmi ľúto?

Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyjadril v nedeľu hlbokú ľútosť nad rozhodnutím prezidenta USA Donalda Trumpa stiahnuť amerických vojakov v Sýrie.

Macron to povedal na tlačovej konferencii počas návštevy Čadu, píše agentúra Reuters. Trump v stredu prekvapil svojím vyhlásením, že americké jednotky umiestnené v severovýchodnej Sýrii a bojujúce bok po boku s kurdskými bojovníkmi sa stiahnu.

"To rozhodnutie o Sýrii veľmi hlboko ľutujem," uviedol francúzsky prezident. "Byť spojencom znamená bojovať bok po boku. Pre hlavu štátu a šéfa armády je to najdôležitejšia vec," pokračoval Macron s tým, že: "Spojenec by mal byť spoľahlivý."

Macron ďalej vyzdvihol dôležitú prácu Kurdmi vedených opozičných milícií Sýrske demokratické sily (SDF), ktorým sa od teroristov z tzv. Islamského štátu (IS) podarilo v severnej a východnej Sýrii vybojovať rozsiahle územia. Vyzval všetkých, aby "nezabudli na to, čo im dĺžime".

Biely dom v stredu oznámil, že zo Sýrie bude stiahnutých všetkých približne 2000 príslušníkov amerických pozemných síl, pričom tento proces sa už začal. Trump svoje rozhodnutie zdôvodnil tým, že sa už podarilo naplniť cieľ americkej vojenskej prítomnosti v Sýrii - porážku extrémistickej organizácie Islamský štát (IS).