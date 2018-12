Krok trénera Bokroša, ktorý nahneval fanúšikov: Slováka s najvyššími draftovými šancami poslal preč

Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov Ernest Bokroš musel v sobotu spraviť škrty v súpiske svojich zverencov. Rozhodol sa vyradiť troch. Medzi nimi figuruje aj sedemnásťročný Maxim Čajkovič.

Práve útočník Čajkovič je veľkou slovenskou nádejou v súvislosti s draftom, ktorý prebehne budúci rok. Experti predpokladajú, že by mohol byť vybratý už v prvých dvoch kolách draftu. Momentálne nastupuje za Saint John Sea Dogs v mládežníckej QJMHL. Mladučký talent nazbieral v trinástich zápasoch už 20 bodov za 8 gólov a 12 asistencií. Jeho vyradenie z kádra nahnevalo mnohých fanúšikov.

Tréner Ernest Bokroš neberie na šampionát do 20 rokov trojicu Dávid Boldižár, Enrik Švec a Maxim Čajkovič. Najmä vyradeniu sedemnásťročného @max_cajkovic88 nechápem. Tak máme chlapca, ktorý má na prvé dve kolá draftu @NHL a nezoberieme ho na dvadsiatky. @HockeySlovakia — Tomas Prokop (@Lewysko) 22. decembra 2018

A niet sa čo čudovať. Čajkovič by okrem prínosu pre náš tím mal veľkú možnosť dostať sa do pozornosti agentov tímov z NHL. Tí každoročne veľmi pozorne sledujú MS do 20 rokov, ktoré sa začnú už 26.12. Čajkovič minulý rok navyše na majstrovstvách sveta do 18 rokov nazbieral v skupinovej fáze 11 bodov za 4 góly a 7 asistencií a žiadny iný hráč počas turnaja nemal viac. Bokroš sa vo vysvetlení ohľadom škrtov v kádri vyjadril len všeobecne: "Pri trénovaní zažije človek pekné i ťažké chvíle. Toto je jedna z tých ťažkých chvíľ, kde pri tvorbe záverečnej nominácie musíme vyradiť z kádra ešte niekoľkých hráčov,“ vysvetlil tréner Ernest Bokroš.

Jeho rozhodnutie je však nadmieru podozrivé, keďže si zatiaľ v mužstve nechal napríklad hráčov z 1. slovenskej ligy, ktorí ani zďaleka nezaznamenali takú produktivitu ako Čajkovič. Až samotný šampionát ukáže, či boli tieto trénerové ťahy dobré alebo zlé. Každopádne, mladému slovenskému talentu mohol Bokroš pomôcť v kariére, rozhodol sa však inak.