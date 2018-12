Ako deťom vysvetliť Vianoce: 10 otázok o Ježiškovi a ako na ne najlepšie odpovedať

Problém, ktorý pred Vianocami riešia azda všetci rodičia malých detí - živiť alebo neživiť vieru v Ježiška a to, že nosí pod stromček darčeky? Ako odpovedať na otázky, ktoré sú čím ďalej, tým premyslenejšie?

Vaše dieťa s rozžiarenými očkami potrebuje vedieť, kde Ježiško býva a čo robí v lete. A odpoveď potrebuje hneď, aby o pravdivosti vašich slov nepochybovalo. Tak teda, odkiaľ má Ježiško toľko peňazí na všetky darčeky, keď nechodí do práce? Hoci nie všetci majú rovnaký názor, väčšina odborníkov sa zhoduje v tom, že je dobré vytvárať deťom kult imaginárneho Ježiška, ktorý nám nosí pod stromček darčeky.

V dnešnej materialistickej dobe, keď sa rozprávky vytrácajú z našich životov, je to jedna z mála vecí, kde detská fantázia môže pracovať na plné obrátky. Je to niečo nadprirodzené, tajuplné, nemateriálne, niečo mimo nášho každodenného života. A to deti určite potrebujú.

Kedy povedať dieťaťu pravdu?

Každé dieťa a jeho vzťah s rodičom je individuálny. Sami vycítite, kedy je čas. V každom prípade je však lepšie prechádzať od rozprávky k realite postupne. V predškolskom veku nosí darčeky Ježiško. Neskôr môžete doplniť fakt, že Vianoce sú aj o dávaní, a tak si dospeláci dávajú darčeky medzi sebou, ale deťom určite nosí hračky Ježiško.

A potom sa už cez verziu, že Ježiško všetkých nestíha, a tak sem-tam nejakú hračku kúpia aj rodičia, ľahko dostanete k záveru, že Ježiško neexistuje. Otrasenia dôvery dieťaťa k vám sa nemusíte obávať, ak je dôveryhodnosť v ostatných smeroch pevná. „Je lepšie, keď sa dieťa dozvie pravdu od rodičov, aby to nevnímalo ako podraz,“ radí Gabriela Herényiová, detská psychologička.

Ježiško

Najčastejšie nosí darčeky v kresťanských krajinách, zobrazuje sa väčšinou ako jezuliatko v Betleheme.

Santa Claus

Nosí darčeky vo svetoznámom červenom kabáte deťom v USA a Kanade. Lieta na saniach, ktoré ťahá osem sobov. V krajinách ovplyvnených Francúzskom ho volajú Père Noël. V Anglicku sa táto postava volá Father Christmas. Vyzerá ako Santa Claus, len má dlhší kabát a aj dlhšiu bradu.

Otvoriť galériu Zdroj: iStock

Dedo Mráz

Pochádza z Ruska, presnejšie z Čukotky a oblieka si modrý kabát. Používa sane s trojzáprahom koní a cestuje v sprievode Snehulienky v bielom kožuchu.

A ako vybŕdnuť z ošemetných otázok?

„Kde je Ježiško v lete?“

Ježiško býva v nebíčku a odtiaľ celý rok pozoruje deti. Samozrejme, má aj pomocníkov. Malí anjelici dávajú spolu pozor na všetky deti a začujú aj to najtichšie prianie.

„Odkiaľ má Ježiško dosť peňazí na toľko darčekov?“

Darčeky mu celý rok pomáhajú vyrábať anjelici. V neskoršej verzii Ježiško občas nakupuje aj v obchodoch, ale neplatí takými peniazmi, ako máme my na zemi. Platí šťastím, láskou a dobrom.

„Kamaráti hovorili, že Ježiško neexistuje a darčeky dávajú rodičia. Ako to naozaj je?“

Ak ste v prvej verzii a cítite, že dieťa ešte chce veriť, neustupujte. Povedzte, že k priateľom možno Ježiško nechodí, asi sa tak dohodli, ale k vám jednoznačne nosí darčeky on.

„Kto je ten bradatý ujo v červenom kabáte, keď darčeky nosí Ježiško?“

Najlepšou odpoveďou je vysvetlenie, že v rôznych kútoch sveta nosia darčeky rôzne postavy a dokonca aj v rôzne dni. Nevyvoláte tým v detskom kolektíve hádku o prípadnej neexistencii tej-ktorej postavy.

„Prečo nám Ježiško nosí darčeky?“

Téma je vhodnou situáciou na vyrozprávanie príbehu o Ježišovom narodení. Tomu priniesli dary traja králi a odvtedy dostávame vždy na jeho narodeniny darčeky, aby nás odmenil za to, že sme boli celý rok dobrí.

„Pod stromček si želám veľa vecí, ako sa to dozvie?“

Nepočuli ste ešte o vianočnej pošte? Môžete si byť istí, že sa každé vaše želanie dostane do správnych uší. Keď deti napíšu zoznam vianočných darčekov, rodičia ho nenechajú len visieť na chladničke. Jeho kópiu pošlú vianočnou poštou priamo do neba. Ani kamery neslúžia len na to, aby mali hore prehľad o tom, kto a ako poslúcha. Zaznamenávajú aj tie najtichšie prosby a želania, dokonca aj tie, ktoré sa deťom prisnijú.

„Ako stíha rozniesť všetky vianočné darčeky?“

Ježiško je proste macher! Jeho tím organizuje Vianoce už odpradávna a má v tom poriadok. Ježiškova donášková služba sa skladá zo stáda sobov, z plnej garáže najrýchlejších saní a celého tímu navigátorov. Soby poctivo kŕmia celý rok, aby vládali za večer obletieť svet. Svoje nôžky trénujú vo vlastnom fitnescentre. Snežné sane navigujú anjelici, ktorí nebeskú hviezdičku rozsvietia vždy nad domom, kam má Ježiško prísť. A že vládze všetky darčeky doručiť? Cez leto predsa spí ako medveď a v zime na Vianoce je potom plný síl.

„Prečo Ježiško nepočká pri stromčeku a nikdy ho nezastihnem?“

Vidieť najdôležitejšiu vianočnú bytosť túžia všetky deti. Žiaľ, kamaráti, Ježiško to nemôže dopustiť. Mohlo by sa totiž stať, že by si deti v škôlke alebo v škole medzi sebou závideli. Veď jeden by Ježiška videl a druhý nie. Keď Ježiško roznáša darčeky, má na sebe neviditeľný plášť. Premení ho na hmlu. V skutočnosti však počká, kým si deti rozbalia darčeky, aby sa presvedčil, či sa potešili. Deti, a nebolo vám podozrivé, že aj teraz pred Vianocami je vonku taká veľká hmla?

„Musí mať vianočný stromček také pichľavé ihličie?“

Traduje sa príbeh o mníchovi, ktorý prišiel do Nemecka. Vo svojom seminári mal viacerých žiakov a chcel ich počas Vianoc niečím obdarovať. Priniesol im teda stromček, ktorý mal podľa neho symbolizovať Svätú Trojicu, keď­že má trojuholníkový tvar.

„Ako Ježiško zistí, ktoré deti boli počas roka dobré a ktoré neposlúchali?“

O tom, že Ježiško deti zhora sleduje po celý rok, nemusíme ani diskutovať. Ale ako to robí? Nielen polícia, ale aj Ježiško má všade kamery! Sú však neviditeľné, umiestnil ich do ulíc, do školy a škôlky a aj do detskej izby.

Tíško cez ne pozoruje, ako deti poslúchajú, či si upratujú izbu, alebo ako sa učia. Všetko si zapisuje do počítača a v prípade, že by ho neposlušné deti chceli presvedčiť, že poslúchali, má na všetko dôkazy. Ježiško šéfuje aj rodičom. Preto ich treba ľúbiť, vďaka nim máme dobré srdiečko a aj viac darčekov pod stromčekom.

Aby sme spoznali lásku Ježišovu

Tomáš Henžel (36), kazateľ a lekár

Otvoriť galériu Tomáš Henžel Zdroj: anc

Všetci máme svoje lásky. Veľké lásky, aj tie menšie. Veď kto nemiluje, nežije. Naším problémom je, že ich máme často zle zoradené. Čo by sme mali milovať len tak trochu, milujeme až priveľmi. Čo by sme mali milovať najviac, milujeme len tak trochu. Prajem teda nám všetkým, aby sme nad všetky lásky, spoznali lásku Ježišovu. Neboj, On zvládne potom byť aj najväčšou láskou tvojho života!