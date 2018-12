Kočnera čakajú v Leopoldove najsmutnejšie Vianoce: Pobyt na samotke môže mať následky na celý život

Zo súdu rovno do samotky v Leopoldove! Mariánovi Kočnerovi (55), obvinenému z falšovania miliónových zmeniek, vo štvrtok sprísnili a predĺžili trest o viac než štyri mesiace.

Dôvodom mohli byť lístočky, ktoré mal podnikateľ pašovať z basy a žiadať nimi o pomoc vplyvných ľudí. Kočner tak strávi Vianoce v samotke. Podnikateľa zo súdu v Banskej Bystrici transportovali do basy v Leopoldove, kde už sedel vo väzbe od októbra do konca novembra. V bystrickom zariadení sa zdržiaval posledný mesiac kvôli štúdiu jeho spisu.

V prípade kolúznej väzby, ktorú vyfasoval aj Kočner, sú obvinení ubytovaní oddelene od zvyšku osadenstva basy. Separovane vykonávajú aj aktivity. Kočner sa bez povolenia prokurátora nesmie stretávať s advokátmi v iných trestných veciach ani prijímať návštevy.

„Pokiaľ je niekto psychicky zraniteľný, môže mať takýto pobyt aj celoživotné následky, najmä v čase sviatkov, keď je zvyknutý byť s rodinou. Extroverti, ktorí často a radi komunikujú a viedli predtým bohatý spoločenský život, to môžu považovať za ujmu. Pokiaľ je človek zvyknutý na podnety zvonku a nevie pracovať so svojím vnútrom, tak sa to môže odraziť na fyzickom zdraví,“ hovorí psychológ Dušan Kešický.

Samotka tak môže paradoxne pomôcť polícii, pretože vyšetrovateľom sa ho môže podariť zlomiť na spoluprácu. „V dôsledku tejto záťaže je menej odolný proti stresu, dokáže menej vzdorovať tlakom zvonku,“ uzatvára Kešický.