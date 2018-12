Rusko sa obhajuje po vznesení návrhu na obžalobu: Poviem vám, kto a ako klamal

O údajnej objednávke vraždy svojej bývalej spoločníčky Sylvie Volzovej prehovoril prvýkrát. Pavol Rusko je v prípade obvinený spolu s mafiánmi z klanov černákovcov a sýkorovcov.

Na tlačovke, ktorú nazval Čas na pravdu a priznanie, vysvetľoval, čo podľa neho nesedí na vyhláseniach Mikuláša Černáka a Miloša Kaštana, ktorí proti nemu vypovedali.

„Nie nedal som nikdy príkaz na to, aby sa to točilo, skoro som ho zabil,“ uviedol Rusko v súvislosti s dôvodmi vzniku kontroverznej reportáže o Černákových 31. narodeninách. Niekdajší redaktor Markízy Dušan Valko mal vraj dostať priamy príkaz na natočenie reportáže. „Mucinko, zoberte si pero, nadiktujem vám, čo tam poviete,“ údajne povedal Rusko Valkovi, ktorý to nepoprel.

Od roku 1995 mala rozhodovať, vyrábať a vysielať veľká spoločnosť Televízia Markíza, kde som ja bol generálnym riaditeľom. Za to Markíza Slovakia, držiteľ licencie, dostala 10 % zo zisku, nič viac. Podiel Sylvie Volzovej bol 5 % percent zo zisku, keď ja ako riaditeľ som rozhodoval o miliarde. To budete vraždiť pre päť percent?

Ja rok a pol žijem s tým, že som vrah. Moje deti to počúvajú, moje deti o tom čítajú a ja som nič neurobil.

Volala pani Nagyová, šéfka sekretariátu predsedu vlády. Bolo to tesne po udelení licencie. Chcela, aby som poslal šéfa svojej ochranky. Povedali mi, že zachytili objednávku Volzovej na mňa. A aby som sa vypratal z mesta, kým nebude pokoj.

Údajne som sa vyjadril, že urobte to tak čisto ako s Bachledom. Takže ja prídem, oznámim im, že to viem a oni namiesto toho, aby povedali, o čom to hovoríte, povedia dobre. Ak je toto normálny prístup, zostáva mi rozum stáť.

Že som prišiel do sídla firmy Černáka a Kaštana za bieleho dňa, len tak? V živote som nevidel jedného ani druhého, nepoznám ich a v kancelárii u Černáka pod kamerami a mikrofónmi, o ktorých som nemohol tušiť, to jednoducho vybalím a požiadam, aby ma zbavili Volzovej?

Neviem si predstaviť situáciu, ako násilne Černák s Kaštanom a spol. donútia Volzovú prepísať podiely. Nikdy by rada neodsúhlasila tento prevod obchodného podielu.

Kto sú obvinení v prípade Sylvie Volzovej

Pavol Rusko

Televízny magnát, ktorý si mal v roku 1997 objednať vraždu nepohodlnej spoločníčky Sylvie Volzovej. VINU ODMIETA

Mikuláš Černák

Boss podsvetia, u ktorého si mal Rusko vraždu objednať za 20 mil. korún (664-tisíc €). VINU PRIZNÁVA

Miloš Kaštan

Černákova pravá ruka, ktorá mala od Ruska prebrať pred hotelom Holiday Inn zálohu 500-tisíc korún. VINU PRIZNÁVA

Robert Kýbel

Lališ šéf bratislavského gangu sýkorovcov, ktorého si mali černákovci na vraždu prizvať. VINU ODMIETA