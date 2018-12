Nikola Weiterová už má správania slávneho otca plné zuby: Klamal spevák všetkým?!

Dcéra šlágrového speváka Otta Weitera (63) Nikola (27) prišla na Slovensko stráviť sviatky radosti a pokoja. Namiesto toho má však hlavu plnú škriepok so svojím známym otcom.

Weiter totiž tvrdí, že sa mu fitneska a bývalá tanečnica opäť neozvala, čo podľa jej slov nie je pravda. Nikola Novému Času otvorene povedala, akú bolestnú krivdu cíti, pričom z jej úst padli aj slová, ktoré si kráľ evergreenov veru nevopchá za klobúk! Weiterová žije v Las Vegas a istý čas sa živila v nočnom bare, kde sporo odetá vystupovala s hračkami pre dospelých.

To nahnevalo jej otca a speváka Otta Weitera a ich vzťahy skončili na bode mrazu. Úspešná žena nedávno pricestovala na Slovensko. „Neviem o tom, že je tu. Neozvala sa mi a ja to nebudem robiť. Počkám, či mi dá vedieť,“ povedal nám Otto. Reakcia Nikoly nedala na seba dlho čakať.

„Je to klamstvo. Otcovi som písala esemesku, kde som mu popriala pekné sviatky a navrhla, že sa môžeme stretnúť. Aj v minulosti som mu písala na narodeniny, a žiadna odpoveď. Mama mu volala a on na to, že má teraz aj iné dôležitejšie veci,“ uviedla sklamaná Weiterová.

„Nič som od neho nikdy nedostala,“ dodala. Weiterová nevie prehryznúť otcovo správanie po zverejnení šteklivých fotiek. „Cítim sa ukrivdená. Celé to bola absolútna lož a on sa ma ako rodič nezastal, keď som ho najviac potrebovala. Ja som v USA nič zlé nikdy nerobila. Keby sa o mňa zaujímal, videl by to sám,“ vyhlásila.

„Herečky majú holé stehná, modelky sú hore bez, v zahraničí je to bežné, ľudia tam majú otvorené hlavy a neriešia blbosti. Bola to šou,“ tvrdí fitneska s tým, že jej mama ju navštívila v práci a pozná sa aj s jej kolegami. „Žijem usporiadaný život. Nie som bezmozgová krasotinka,“ uzavrela.