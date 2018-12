Aký majú Dara a Rytmus po rozchode vzťah? Trpké slová speváčky hovoria za všetko

Speváčka Dara Rlins (46) a reper Patrik Rytmus Vrbovský (41) ohlásili v marci po siedmich rokoch rozchod.

Hoci to vyzeralo na vyspelý rozchod plný vzájomného rešpektu, situácia sa zmenila, keď si reper našiel novú priateľku Jasminu Alagič. Sociálne siete doslova zahltil spoločnými fotkami a vyznaniami, niektoré boli na Daru skutočne príliš.

Dvojica si dokonca posielala uštipačné odkazy. Dnes už je Rytmus so svojou novou láskou dokonca zasnúbený a porozchodová prestrelka s Darou utíchla. Ako však speváčka priznala pre Top Star na televízii Prima, dobrá energia medzi nimi rozhodne nepanuje. ,,Aj keď som si myslela, že zostaneme dosť dobrými priateľmi, pretože tak sme sa aj rozišli, náš vzťah je teraz na bode mrazu,“ povedala s tým, že nezhody sa neurovnali. ,,Na druhú stranu, taký je život. Je to stav, ktorý prirodzene nastal. Nijak ma to netrápi,“ tvrdí.

,,Chcem si v sebe uchovať to dobré. V srdci aj v pamäti. Úsmev na tvári a mier. Sú veci, ku ktorým sa človek nemá vracať,“ povedala Top Staru Dara, ktorá sa vyjadrila aj k samotnému rozchodu, ku ktorému došlo začiatkom tohto roka. ,,Myslím, že na oboch stranách sa nám uľavilo. Mne teda rozhodne, pretože som cítila už dlhodobo, že to nie je úplne ono,“ prezradila úprimne.