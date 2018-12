Natalia potratila, skutočný problém nastal až potom: Správa lekára ju šokovala

Potrat jej zachránil život! Mladá žena žialila nad stratou dieťaťa. No paradoxne to jej veľmi pomohlo.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Natalia De Masi (38) z austrálskeho Melbourne sa v roku 2010 dozvedela, že je tehotná. Tešila sa na svoje prvé dieťa. No po šiestich týždňoch tehotenstva o dieťatko prišla. Mladá žena potom podstúpila sériu lekárskych testov, ktoré odhalili veľký problém.

Lekári Natalii oznámili, že v tele jej odhalili rakovinu. Nádor bol rozšírený na jej črevách a lymfatických uzlinách. V Nataliinom tele sa nepozorovane rozširoval už 5 rokov. Nebyť potratu, na zákernú chorobu sa mohlo prísť oveľa neskôr. Paradoxne, práve ten jej zachránil život. „Bol to smutné, keď prišiel potrat. Bolo to moje prvé tehotenstvo a bol to šok. Ale nemala som veľa času na smútok. Správa o rakovine zatienila hocijaké iné správy. Nemohla som tomu uveriť,“ cituje The Sun mladú Austrálčanku.

Nanešťastie, lekári nádor nemohli operovať. Natalii zostáva len alternatívna liečba, kedy jej injekčne podávajú látky, ktoré zabraňujú rastu nádoru. Našťastie, za posledné roky je jej stav stabilizovaný. Natalia sa dokonca stala matkou dvoch synov – Noaha (7) a Liama (4). Napriek tomu žije v neustálej neistote, či sa nádory jedného dňa nezačnú rozširovať.