Skončil v putách: Zadržali jedného z najhľadanejších džihádistov Francúzska

Polícia afrického štátu Džibutsko zadržala džihádistu Petra Chérifa, ktorý je podozrivý, že bol jedným z objednávateľov atentátu v redakcii satirického týždenníka Charlie Hebdo zo 7. januára 2015.

Muž známy aj pod menom Abou Hamza bol zadržaný vo štvrtok a bude vydaný do Francúzska, informovala v noci na piatok spravodajská televízia BFM. Chérif bol koncom 90. rokov 20. storočia v Paríži členom džihádistickej bunky Buttes-Chaumont. Jeho cieľom bolo vydať sa do Iraku, kde sa chcel zapojiť do džihádu - svätej vojny moslimov - proti Američanom.

Do Iraku sa síce dostal, ale padol tam do amerického zajatia. Z väznice Abú Ghrajb sa mu podarilo ujsť. Následne sa skrýval v Sýrii, odkiaľ bol však v roku 2008 vydaný do Francúzska, kde sa v roku 2011 nedostavil pred súd. Úrady ho neskôr vystopovali v Jemene, kde sa pridal k miestnej odnoži teroristickej siete al-Káida.

Chérif je človekom blízkym bratom Saidovi a Chérifovi Kouachiovcom, ktorí spáchali útok v redakcii magazínu Charlie Hebdo, Tento útok si vyžiadal 12 obetí na životoch. Medzi nimi boli aj dvaja policajti. Kouachiovcov dva dni po útoku zlikvidovalo komando žandarmérie v meste Dammartin-en-Goële v kraji Seine-et-Marne. Denník Le Parisien informoval, že bratia Kouachiovci pricestovali za Chérifom do Jemenu, aby tam absolvovali výcvik v tábore al-Káidy.