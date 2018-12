Gina Stewart (48) pochádza z Austrálie a sama seba korunovala za najsexi babičku na svete. Len málokto by pri pohľade na jej dokonalé telo tipoval, že čoskoro oslávi polstoročie.

Najnovšie sa nechala nafotiť do vianočného kalendára a fotky sú skutočne šteklivé! Gina, ktorá rada dráždi mužské publikum nahými fotkami, je mamou štyroch detí a najnovšie už aj babičkou. Sama o sebe vyhlasuje, že je tou najsexi babkou na svete a fanúšikovia jej dávajú za pravdu. Otvoriť galériu Málokto by povedal, že táto žena má 48 rokov. Zdroj: instagram Veď v súťaži krásy Maxim’s Finest Australia postúpila do užšieho výberu, pričom niektoré jej súperky boli o polovicu mladšie. Nuž darmo, kráska na svojom vzhľade maká a je to vidieť. Nedávno sa Gina nechala nafotiť do vianočného kalendára s názvom Takmer nahá.

Obrovské prsia jej zakrýva len červená stuha a okrem mikulášskej čiapky nemá na sebe vôbec nič. ,,Vianoce sú láska v akcii. Zakaždým, keď obdarúvame, sú Vianoce,“ napísala sexi babička k vianočným aktom na instagrame.