Slávna speváčka († 34) išla za mamou na návštevu: Utopila sa v Dunaji

Hudobníčka rumunského pôvodu išla navštíviť matku. Tam sa však nikdy nedostala.

Anca Pop je speváčka rumunského pôvodu, ktorá žila v Kanade. Narodila sa v malom mestečku na brehu Dunaja na juhozápade Rumunska. Rodina sa v roku 1987 rozhodla na nafukovacom člne emigrovať z krajiny. Podarilo sa im to a Ancina rodina začala nový život v Kanade.

Po páde komunizmu sa v roku 1993 celá rodina rozhodla presťahovať naspäť do Rumunska. No Anca sa rozhodla, že sa vráti do Kanady. A tam sa začala jej spevácka kariéra. Jej piesne sú zmesou balkánskeho popu. Spolupracovala dokonca aj s vychýreným balkánskym hudobníkom Goranom Bregovičom.

No hviezdnemu životu bol rázny koniec. Anca išla na návštevu svojej mamy v Rumunsku. Tam však nedorazila. Jej auto skončilo vo vodách Dunaja. Ancino telo vytiahli až potápači. Čo sa presne stalo, je pritom záhadou. Okolnosti nehody vyšetruje polícia.