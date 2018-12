Španielska polícia rozbila sieť pašerákov: Prevážali migrantov z Maroka

Španielska polícia v pondelok oznámila, že rozbila sieť pašerákov ľudí prevádzkovanú "na spôsob cestovnej kancelárie", ktorá tento rok prepašovala do krajiny stovky Maročanov.

Písala o tom agentúra AFP. Polícia zatkla sedem údajných vedúcich predstaviteľov skupiny vrátane jej šéfa, ktorý sídlil v Maroku a mal na starosti získavanie migrantov. Sieť tento rok do Španielska prepašovala okolo 600 ľudí a zarobila pri tom minimálne 1,5 milióna eur.

Pašeráci svojich "zákazníkov" získavali najmä v prístavnom meste Larache na severe Maroka a za prevedenie jednej osoby cez hranicu siCelá organizácia fungovala na spôsob cestovnej kancelárie, ktorá migrantov previezla do Španielska, vyzdvihla ich na pobreží a potom ich autom dala odviezť na "bezpečné miesto". Odtiaľ migrantov prevážali do nimi požadovanej cieľovej destinácie; zvyčajne do Katalánska alebo do Baskicka na severe krajiny.

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) oznámila, že tento rok do Španielska prišlo cez more 55.000 migrantov, čím sa krajina stala hlavnou vstupnou bránou pre ľudí, ktorí v Európe hľadajú lepší život.