USA zvážia možnosť zvýšenia vojenskej prítomnosti v Čiernom mori: Chcú spolupracovať s Tureckom

Spojené štáty možno zvážia možnosť zvýšenia vojenskej prítomnosti v Čiernom mori.

Uviedol to v pondelok špeciálny vyslanec Spojených štátov pre Ukrajinu Kurt Volker. "Pokiaľ ide o Čierne more, Turecko tam zohráva zásadne dôležitú úlohu. Aj my chceme spolupracovať s Tureckom na bezpečnosti v Čiernom mori a na voľnosti plavby," uviedol Volker na tlačovej konferencii vo Washingtone.

"Myslím si, že existujú veci, na ktoré by sme sa teraz mali pozerať, na ktoré sme sa možno predtým nepozerali, a to zvýšiť prítomnosť v Čiernom mori, či už na bilaterálnej báze, alebo pod záštitou EÚ," povedal americký diplomat, ktorého citovala agentúra TASS. Rusko 25. novembra v oblasti Kerčského prielivu, ktorý spája Čierne a Azovské more, zajalo spoločne s posádkami tri lode ukrajinských námorných síl. Tento incident vyvolal obavy z prepuknutia otvoreného vojenského konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou.

Ukrajina následne vyhlásila stanné právo, ktoré začalo platiť 26. novembra a potrvá do 26. decembra. Platí v desiatich regiónoch hraničiacich s Ruskom a Podnesterskom a týka sa aj vnútorných vôd pri pobreží Azovského mora a Kerčského prielivu.