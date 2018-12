Rusi majú veľké plány: Let na Medzinárodnú vesmírnu stanicu bude trvať kratšie ako z Moskvy do Bruselu

Rusko plánuje vysielať kozmonautov a turistov na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS) tak, že to bude trvať kratšie ako bežný let z Moskvy do Bruselu.

Informovala o tom v pondelok agentúra DPA. Nový spôsob dopravy Rusko vyskúša v marci bezposádkovým nákladným letom na ISS, uviedol šéf ruskej vesmírnej agentúry Roskosmos Dmitrij Rogozin. Let potrvá tri hodiny a vesmírna loď pri ňom obehne Zem len dvakrát, napísal na Twitteri. "O rok a pol budeme vysielať kozmonautov a vesmírnych turistov na ISS rýchlejšie v porovnaní s letmi z Moskvy do Bruselu," dodal. Bežný let z Moskvy do Bruselu na vzdialenosť približne 2500 kilometrov trvá zhruba štyri hodiny. Americká vesmírna agentúra NASA sa pri doprave svojich astronautov na vesmírnu stanicu spolieha na Rusko, keďže s letmi raketoplánov skončila pred siedmimi rokmi. Do vesmíru sa rúti ďalšia loď so zásobami: Okrem niekoľkých ton paliva či 3D tlačiarne vezie i tieto maškrty vedecký výskum, ktorý by bol na povrchu Zeme nemožný. Na stanici nepretržite obývanej už 18 rokov spolupracujú prevažne americké a ruské posádky. ISS obieha vo výške približne 400 kilometrov a vykonáva sa na nejNa stanici nepretržite obývanej už 18 rokov spolupracujú prevažne americké a ruské posádky.