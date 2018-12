Haraslín čaruje aj na tréningu: Parádičkou nedal šancu ďalšiemu Slovákovi

Lukášovi Haraslínovi (22) sa v poľskej futbalovej lige darí. V drese Lechie Gdansk si získal veľa fanúšikov.

Hovorí sa o ňom, ako o jednom z najlepších hráčov, aký momentálne behajú po poľských ihriskách. Niet sa čomu čudovať, Lukáš to s loptou naozaj vie. Na tréningu takto vyškolil vlastného brankára, zhodou okolností Slováka Dušana Kuciaka.

Hovorí sa, že Poľsko je pre talentovaného Haraslína už malé a prestup je na spadnutie. "Ťažko povedať, či v klube ostanem do konca sezóny alebo v zime odídem. Je to na mojom manažérovi, ktorý to rieši. Sústredím sa len na futbal," vyjadril sa nedávno Haraslín pre oficiálnu stránku SFZ.