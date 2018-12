Mladík († 18) spáchal samovraždu: Kruté slová kňaza na pohrebe pobúrili rodinu

Pohreby sú ťažkou skúškou pre každého, kto sa ich zúčastní. Hlavne rodina nebožtíkov sa snaží, aby boli ich drahí odprevadení na druhý svet s patričnou úctou. Kňaz, ten ktorý by to mal zaručiť, však v tomto prípade totálne zlyhal.

Novinárov v USA oslovila rodina, poznačená tragickým odchodom ich syna. Mladý športovec Maison, si v osemnástich rokoch zobral život. Keďže sú veriaci, požiadali miestneho farára o cirkevný obrad počas poslednej rozlúčky. Keď sa však farár dostal k slovu, toto rozhodnutie určite oľutovali.

"Začal odsudzovať nášho syna, slovo samovražda vyslovil asi 10-krát. Niektorí Maisonovi kamaráti museli v slzách dokonca odísť z kostola, lebo to nezvládali," povedal otec mŕtveho chlapca novinárom. Manželia Hullibargerovci zostali v šoku. Podľa nich sa s kňazom pred ceremóniou rozprávali a povedali mu, čo by mal spomenúť. Otec sa mal pokúsiť reč kazateľa zastaviť, no ten ho ignoroval.



"Mal by za to niesť zodpovednosť!" povedala matka nebohého mladíka. "Veď on nazval môjho syna hriešnikom," dodala. Rodina kňaza logicky z kostola nepozvala na cintorín zo strachu z pokračovania incidentu. Arcidiecéza sa za správanie kňaza ospravedlnila. Prisľúbila, že prípad prešetrí a kňaz do uzavretia prípadu nebude môcť viesť ďalšie pohreby. Dokonca bude musieť pracovať pod dozorom skúsenejšieho mentora. "Chápeme vzniknutú situáciu a je nám to veľmi ľúto," uviedol cirkevný orgán vo svojom vyhlásení.