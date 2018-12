Suverénne víťazstvo hviezdy svahov: Šou jediného lyžiara!

Rakúsky lyžiar Marcel Hirscher suverénne triumfoval v klasickom obrovskom slalome Svetového pohára v talianskom stredisku Alta Badia.

Na druhom mieste skončil s obrovským odstupom 2,53 sekundy Francúz Thomas Fanara, tretiu priečku obsadil jeho krajan Alexis Pinturault (+2,69). Dvadsaťdeväťročný Hirscher deklasoval konkurenciu a vyhral v Alta Badii šiesty "obrák" v sérii. Takisto šesťkrát zvíťazil v rovnakej disciplíne v jednom stredisku Američan Ted Ligety, ten však potreboval na rovnaký počet triumfov v slovinskej Kranjskej Gore o jedny preteky viac. Rakúsky zjazdár si celkovo pripísal 61. víťazstvo v SP, tridsiate v obrovskom slalome. Súťaž nevyšla jeho veľkému konkurentovi v točivých disciplínach Henrikovi Kristoffersenovi z Nórska, ktorý stratil 3,65 s a skončil štrnásty.

"Išiel som s veľkým rizikom. Bol som blízko tomu, že do cieľa neprídem, bolo to na hrane. Nevedel som, že mám taký náskok. Myslel som, že to je tesnejšie," povedal podľa agentúry AFP Hirscher. Slovenskí reprezentanti Adam a Andreas Žampovci nepostúpili do 2. kola medzi elitnú tridsiatku. Adam stratil na Hirschera 4,40 a skončil 42., Andreas bol 48. (+4,65).