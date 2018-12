Totálna hanba: Cristiano Ronaldo takto katastrofálne zahral štandartnú situáciu

Cristiano Ronaldo (33) v zápase medzi Turínom a Juventusom nemal svoj deň. Na začiatku zápase chcel odohrať štandartku, no takto si to určite nepredstavoval.

Ronaldo sa k lopte vo výhodnej pozícii na hranici pokutového územia postavil aj so spoluhráčom Pjanićom. Ten mu loptu prikopol, aby sa Cristiano dostal do ešte lepšieho postavenia. Zrejme však mal Pjanić vyriešiť situáciu sám, pretože to, čo predviedol hviezdny Portugalčan, sa len tak nevidí.

Pravdepodobne ani on sám nevedel, či chce loptu poslať na bránu, alebo ju centrovať. Každopádne, lopta po tragickom pokuse preletela celú šírku ihriska a skončila v aute. Svoje zaváhanie potom odčinil v druhom polčase, keď brankára Turína prekonal z pokutového kopu a zariadil výhru Juventusu.