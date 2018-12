Nový objav neďaleko Káhiry: Prejdite sa po 4000 rokov starej hrobke významného kňaza

Egyptskí archeológovia objavili hrobku kňaza spred viac ako 4400 rokov v pyramídovom komplexe v Sakkáre južne od Káhiry.

Informovala o tom v sobotu agentúra AFP s odvolaním sa na miestne úrady. "Dnes oznamujeme posledný objav roku 2018. Je to nový objav, je to súkromná hrobka," uviedol egyptský minister pre historické pamiatky Chálid Anání pred pozvanými hosťami a novinármi. Podľa jeho slov je výnimočne dobre zachovaná a patrí poprednému kňazovi, ktorý slúžil počas piatej dynastie za vlády kráľa Neferirkareho.

Steny hrobky zdobia výjavy, na ktorých je kňaz so svojou matkou, manželkou a ďalšími členmi rodiny. Sú v nej tiež desiatky výklenkov s farebnými sochami kňaza a členov jeho rodiny vytesanými do skaly. Na pohrebisku v Sakkáre sa nachádza známa Džoserova pyramída - viac ako 4600-ročná stavba, ktorá je podľa AFP prvým zachovaným egyptským kamenným monumentom. Egypt často oznamuje archeologické objavy a dúfa, že to vyvolá záujem o jeho staroveké poklady a oživí sa cestovný ruch, ktorý bol poznačený politickými nepokojmi po povstaní z roku 2011.