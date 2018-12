Lyžovačka na Skalnatom plese odštartovala vo veľkom štýle: Rady na vlek aj bankovku

Zábava na snehu i mimo neho! V sobotu sa ako v poradí v treťom tatranskom stredisku začalo lyžovať na Skalnatom plese.

V nadmorskej výške 1 764 metrov na návštevníkov čakalo aj pár milých prekvapení. Jedným z najväčších bol predaj unikátnej eurobankovky v hodnote 0 eur. Niektorí si ich kúpili riadne veľa, preto si to museli odstáť!

Prvého decembra sa začalo lyžovať na Chopku, o týždeň na to spustili vleky na Štrbskom Plese a v sobotu sa lyžovačka rozbehla aj na Skalnatom plese. Lyžiari sa mohli dosýtosti vyšantiť, svahy totiž zasnežovali už tri týždne vopred. „O finálnu úpravu sa staralo päť ratrakov. Dva majú unikátnu technológiu na meranie hrúbky snehovej vrstvy. Kde je tenká, tam sa trať farbí načerveno, kde je optimálna, tam je trať vyznačená zeleno. Šofér akoby hral počítačovú hru a premiestňuje sneh zo zelených na červené polia. Už sa nebude stávať, že na niektorých miestach sme mali meter snehu a niekde bola len 10-centimetrová vrstvička,“ pochválil sa novinkou manažér strediska Lukáč Brodniansky. Na svahu nechýbali spokojní lyžiari, ktorí si rad vystáli s radosťou. „Som vášnivý lyžiar a už sa teším na túto sezónu,“ prezradil Michal (49) z Popradu. Obrovský záujem bol aj o niečo iné.

Do predaja totiž dali 0-eurovú bankovku s motívom Lomnického štítu. Predávala sa za 3 eurá a šla na dračku. „Vytlačili ich 15-tisíc. Asi dve tisícky si musela nechať firma, ktorá tlačí aj normálne eurobankovky. My sme za doobedie predali 5-tisíc kusov. Jeden pán si ich kúpil dvesto, a to si musel 40-krát vystáť rad. Prišiel však aj taký zberateľ, ktorý má úplne všetky vydané eurobankovky s nulovou hodnotou,“ prezradil riaditeľ strediska Vysoké Tatry Dušan Slavkovský.

CENY SKIPASOV

Pokladnica:

1-dňový36 €

2-dňový72 €

Gopass v e-shope:

1-dňový23 €

2-dňový45 €

Gopass Tickets:

1-dňový33 €

2-dňový66 €