Legendárny krasokorčuliar Jozef Sabovčík trénuje syna a dcéru svojho krajana: Slovenské deti sú úspešné v USA

Venuje sa deťom rodáka a kamaráta! Legendárny Jozef Sabovčík (55) vystriedal krasokorčuliarsku šou za trénovanie.

V Utahu, kde dlhodobo žije, sa venuje aj športovo nadaným deťom bývalého česko-slovenského reprezentanta Karla Kovářa (50). Jeho syn Kai (12) na americkom šampionáte vo svojej kategórii skončil tretí a darí sa aj mladšej Miladke (9). Darmo, jablko ani v zámorí nepadlo ďaleko od stromu...

Popri stolárčine, varení a pečení vlastného chleba, čo bronzového olympijského medailistu zo Sarajeva 1984 veľmi baví, sa čoraz viac venuje novým zverencom. Vyše pol roka už aj súrodencom Kovářovcom, ktorí bývajú v Ogdene, čo je od Salt Lake City len asi pol hodiny autom. „V Bratislave nás aj spolu s jeho sestrou, dvojčaťom Dagmar, trénovala Agnesa Búřilová a hoci sa naše cesty rozišli, opäť sme sa stretli v USA. Už dlhé roky sme takmer susedia, kamarátime sa a teraz pomáham jeho deťom. Je to pre mňa pocta,“ vraví Sabovčík o svojom kamarátovi Karlovi Kovářovi.

Priznáva, že spolupráca s nadanými Kaiom i Miladou je výborná. „Všetko klape, trénujem ich dvakrát do týž­dňa. Potenciál je v nich obrovský, veď Miladka bola druhá vo svojej kategórii a Kai, ktorý bol už celkovo tretí ako najmladší zo súťažiacich, má naozaj vynikajúce predpoklady. Ovláda už tri trojité skoky a zo svojich konkurentov získal najviac bodov. Je veľmi perspektívny. Keď Kai zajazdí, čo v ňom je, môže vyhrať americký šampionát,“ spomenulo naše krasokorčuliarske eso, ktoré sa trénovaniu venuje intenzívnejšie od roku 2002. Amerika pritom patrí medzi krasokorčuliarske veľmoci a každý úspech je tam preto o to väčší.

Nedávno bol Jozef doma u rodičov v Bratislave, v tomto roku už štvrtýkrát. „To len nakrátko, lebo som musel odísť trénovať do Brna a odtiaľ s českou reprezentantkou Eliškou Březinovou na preteky do Budapešti,“ prezradil a dodal: „S Kájom sme u nás spolu vyrastali na ľade a teraz v ďalekom zámorí trénujem jeho deti. Máme slovenské korene a to je úžasné. Som presvedčený, že o oboch súrodencoch budeme ešte v každom prípade počuť!“ Karel Kovář, ktorý má s americkou manželkou Amandou, tiež niekdajšou krasokorčuliarkou, športovo veľmi talentované deti, sa spolupráci so Sabovčíkom teší: „Rozumejú si, Kai i Miladka Joža rešpektujú na ľade i mimo a vidieť pokrok. Je to síce ešte priskoro, ale nevylučujem, že by naše obidve deti mohli raz reprezentovať aj Slovensko!“ Museli by sa však viac naučiť našu reč, lebo hoci jej rozumejú, plynule rozprávať veľmi nevedia...

Rozlúči sa veľkolepou šou

Vždy bol šoumen! Dokázal to aj svojím rozhodnutím ukončiť bohatú kariéru veľkým programom na „rodnom“ ľade - na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu. „Dlho som uvažoval, či vôbec svoju kariéru zakončiť takto ‚oficiálnym‘ spôsobom, alebo len tak potichu odísť zo scény. Ale záujem krasokorčuliarskych hviezd súčasnosti o spoločnú šou ma presvedčil. Predstaviť sa na záver kariéry pred slovenským publikom, na bratislavskom ľade, bude pre mňa mimoriadne emotívny moment,“ povedal Jozef Sabovčík, v krasokorčuliarskom svete známy ako Jumping Joe. Program Fire on Ice sa bude konať 7. novembra 2019 a na rozlúčku bronzového olympionika prídu aj štvornásobný majster sveta Rus Alexej Jagudin, šesťnásobný majster Európy a dvojnásobný majster sveta Španiel Javier Fernandez zo Španielska, olympijskí víťazi v športových dvojiciach Tatiana Totmianinová a Maxim Marinin. Vstupenky stoja 39 alebo 59 € a sú v predaji od 7. decembra 2018.