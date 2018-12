Hrozivý pád švajčiarskeho lyžiara: Video z ktorého mrazí

Nórsky reprezentant Aleksander Aamodt Kilde sa stal víťazom sobotňajšieho zjazdu mužov v rámci Svetového pohára v alpských lyžiarskych disciplínach v talianskej Val Gardene.

Kilde na takmer tri a pol kilometra dlhej trati Saslong s viacerými nebezpečnými terénnymi vlnami dosiahol výsledný čas 1:56,13 min a triumfoval s veľkým náskokom 86 stotín sekundy pred Rakúšanom Maxom Franzom a 92 stotín pred švajčiarskym favoritom Beatom Feuzom. Franz sa vďaka druhému miestu dostal na čelo Svetového pohára o 7 bodov pred Nóra Aksela Lunda Svindala. Víťaz piatkového super G skončil v sobotu na 7. mieste. Rozbehnutá Fialková si trúfa na viac: Dúfam, že budem úspešnejšia "Počas pretekov som sa cítil veľmi dobre a najlepšie v cieli. Vo Val Gardene sa nám, Nórom, zvykne dariť, táto trať nám vyhovuje. Neviem, prečo to tak je, ale funguje to," povedal Aleksander Aamodt Kilde podľa webu ORF.

Kildeho tretí triumf a celkovo deviate pódiové umiestnenie v pretekoch SP v kariére negatívne poznačil ťažký pád Švajčiara Marca Gisina. Tridsaťročnému skúsenému pretekárovi sa približne po minúte jazdy na časti trate zvanej "Ťaví hrb" vo veľkej rýchlosti skrížili lyže a nasledoval nekontrolovateľný pád z veľkej výšky s tvrdým nárazom chrbtom aj hlavou na zjazdovku. Prvé televízne zábery ukázali, že po páde pretekár zostal nehybne ležať. Chvíľu trvalo, kým ho záchranári naložili do vrtuľníka, ktorý sa operatívne objavil na mieste pádu a odviezol ho do nemocnice. Ďalšie správy už boli o čosi pozitívnejšie. Pretekár bol po prevoze do nemocnice pri vedomí a v stabilizovanom stave.

Marc Gisin je starší brat olympijskej víťazky z Pjongčangu 2018 v alpskej kombinácie Michelle Gisinovej a zároveň mladší brat olympijskej šampiónky zo Soči 2014 v zjazde Dominique Gisinovej.Preteky sa opätovne rozbehli po približne 30-minútovej nútenej pauze.

Zjazd mužov: 1. Aleksander Aamodt Kilde (Nór.) 1:56,13 min, 2. Max Franz (Rak.) +0,86 s, 3. Beat Feuz (Švaj.) +0,92, 4. Bryce Bennett +0,98, 5. Steven Nyman +1,01, 6. Travis Ganong (všetci USA) +1,05, 7. Aksel Lund Svindal (Nór.) +1,08, 8. Mauro Caviezel (Švaj.) +1,12.

Celkové poradie vo Svetovom pohári (po 9 zo 41 pretekov): 1. Max Franz (Rak.) 340 bodov, 2. Aksel Lund Svindal (Nór.) 333, 3. Mauro Caviezel (Švaj.) 283, 4. Marcel Hirscher 280, 5. Aleksander Aamodt Kilde (Nór.) a Beat Feuz (Švaj.) obaja 253,... 77. Adam Žampa (SR) 14.

Poradie v hodnotení zjazdu vo SP (po 3 z 9 pretekov): 1. Max Franz (Rak.) a Beat Feuz (Švaj.) po 200 bodov, 3. Aksel Lund Svindal 128, 4. Aleksander Aamodt Kilde (obaja Nór.) 126, 5. Mauro Caviezel (Švaj.) 119, 6. Johan Clarey (Fr.) 110.