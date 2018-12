Rozbehnutá Fialková si trúfa na viac: Dúfam, že budem úspešnejšia

Slovenská biatlonistka Paulína Fialková finišovala v stíhacích pretekoch 2. kola Svetového pohára v rakúskom Hochfilzene na druhom mieste, len 1,5 sekundy ju delilo od víťaznej Fínky Kaisy Mäkäräinenovej, tretia Talianka Dorothea Wiererová stratila na 10 km trati 2,8 sekundy.

Úspech slovenského biatlonu zvýraznila piata Anastasia Kuzminová (+13,3). V priebežnom hodnotení SP vedie po piatich pretekoch Wiererová s 253 bodmi, tretia je P. Fialková 219.

Presne 44 sekúnd delilo P. Fialkovú a 50 sekúnd Kuzminovú na štarte so 7. a 10. miestom. Najvýhodnejšie postavenie mala víťazka šprintu Wiererová, no hneď za ňou vyštartovala Mäkäräinenová.

Už úvodná streľba ležmo veľa zmenila. Wiererová minula dva terče, Mäkäräinenová jeden. Obe slovenské biatlonistky nezakolísali, na tretie miesto sa za Jurlovovoú-Perchtovú posunula Kuzminová (+12,0), P. Fialková na štvrtú (+14,8).

V druhej 'ležke' súperila Kuzminová o prvé miesto s Mäkäräinenovou a netrafila v nej tesne posledný terč. P. Fialková však opäť neomylne strieľala a pred ňou už bola o 3,5 sekundy len Mäkäräinenová, priebežne piata bola Kuzminová (+22,6).

Pred prvou streľbou stojmo išla dokonca P. Fialková do vedenia, síce nevybielila prvý terč, Kuzminová piaty, no na vedúcom postavení Fialkovej sa nič nezmenilo, dokonca narástlo pred Hojniszovou na 5,3 s, Kuzminová bola šiesta (+17,0).

Záverečnú streľbu stojmo ako prvá začala P. Fialková, opäť minula prvý terč, no Mäkäräinenová piaty. V záverečnom okruhu o víťazstvo bojovali Hojniszová, P. Fialková (+11,6) a Mäkäräinenová (+14,3) i Wiererová (+15,4). Kuzminová (+17,6) na 5. mieste v záverečnej streľbe taktiež raz urobila chybu, no k tretiemu miestu jej chýbalo na medzičase len 3,3 sekundy.

Posledný bežecký okruh bol v znamení útoku Mäkäräinenovej a skvelom behu 26-ročnej P. Fialkovej, ktorá odrazila nápor Wiererovej a druhý raz v kariére skončila druhá, tretí raz sa postavila na medailové pódium. V tejto sezóne ju sprevádzajú len prenikavé výsledky, v piatich pretekoch sa päťkrát zaradila do Top desiatky. Veľký výkon sprevádzal aj Kuzminovú, túto zimu s najcennejším výsledkom. Mäkäräinenová zvíťazila 26-krát v kariére, tretí raz v sezóne.

Snažila sa aj I. Fialková (strelecká bilancia 0-2-2-1), no 58. miesto na štarte (+2:12) si príliš nezlepšila.

Paulína Fialková pokračuje v obdivuhodných výkonoch, pred týždňom práve v stíhacích pretekoch skončila v slovinskej Pokljuke tretia, teraz v rovnakej disciplíne v Hochfilzene poskočila na druhú priečku. Vyrovnala si tak výsledkové maximum z vlaňajšia, z mass pretekov v Ťumeni. "Po Pokljuke som sa cítila dosť unaveno, relaxovala som ako mohla, šetrila každý jeden krok, aby som si dobre oddýchla. Asi sa mi to podarilo, už mám pred sebou len výbornú Mäkäräinenovú. Ja si však trúfam a dúfam, že sa s ňou ešte o víťazstvo popasujem a budem úspešnejšia. V záverečnom okruhu som zo seba všetko vydala a bolo to aj potrebné, aby som zdolala Wiererovú. Taktika pred stíhačkou spočívala najmä v dobrom úvode, aby som nestratila kontak s najlepšími. Pomohla mi streľba, no potom, aj vplyvom veľkého bežeckého úsilia som urobila chybičky na stojke, našťastie sa im nevyvarovali ani najväčšie konkurentky. Tie prvé nepresné rany ma z koncentrácie nevyviedli, už som si na to navykla, že sa musím aj naďalej dokonale sústrediť."

Trénerka Anna Murínová nestráca z tváre v tejto sezóne úsmev, jej zverenka neustále figuruje medzi najlepšími. "Bolo to nesmierne dramatické, veľké nervy, ležku zvládla Paulína perfektne, v stoji sa strieľalo tak, že nikto nevynikol a nevytvoril si veľký náskok, a tak sa rozhodovalo na trati. Už mi aj v hlave vírili myšlienky, aké má šance, verila som, že Poľku zdolá a dúfala, že to bude do trojky, druhé miesto ma teda potešilo ešte viac."

Anastasia Kuzminová sa túto zimu pomaly prediera vpred a v Hochfilzene druhýkrát skončila v top desiatke, v 'stíhačke' v prvej päťke. "Posúvam sa dopredu a myslím si, že ešte môžem byť aj vyššie. Viem, že mať o jeden trestný okruh menej by ma vynieslo ešte viac vpred, už na medailovú pozíciu, čo ma veľmi teší. Stíhačku som výborne rozbehla, možno až tak, že mi chýbali trochu v závere sily. Streľbu by som označila za slušnú, všetko okolo nej bolo plné emócií a každý posun vpred sa stretával s reakciou."

1. Kaisa Mäkäräinenová (Fín.) 30:53,1 (3 tr. okr.),, 3. Dorothea Wiererová (Tal.) 2,8 (4), 4. Monika Hojniszová (Poľ.) 8,7 (0), 5., 6. Lisa Vittozziová 20,2 (3), 7. Federica Sanfilippová (obe Tal.) 20,7 (1), 8. Irina Starychová (Rus.) 24,8 (0), 9. Franziska Hildebrandová (Nem.) 25,4 (1), 10. Julia Simonová (Fr.) 42,2 (2), ...51. Ivona FIALKOVÁ (SR) 4:28,4 (5)

priebežné hodnotenie SP (5 z 26 pretekov): 1. Wiererová 252, 2. Mäkäräinenová 245, 3. P. FIALKOVÁ 219, 4. Vittozziová 202, 5. Hojniszová 187, 6. Starychová 158, ...10. KUZMINOVÁ 115, 54. I. FIALKOVÁ 14

SP v stíhacích pretekoch (2 z 8): 1. Mäkäräinenová 120, 2. P. FIALKOVÁ a Wiererová obe 102, 4. Vittozziová 81, 5. Starychová 68, 6. Krjuková 65, ...14. KUZMINOVÁ 45