Rodičia sa pred sviatkami dozvedeli zdrvujúcu správu: Chlapček zažije posledné Vianoce

Príbeh, ktorý trhá srdce! Všetky deti sa tešia na Vianoce, tento chlapček a jeho rodina však majú zmiešané pocity, pretože tento rok budú spolu naposledy.

Len pred dvomi týždňami sa zdalo, že sa školák Reece Proberta (11) z Veľkej Británie teší dobrému zdraviu, teraz sa jeho rodina pripravuje na to najhoršie. Naposledy uvidia pri stromčeku jeho rozžiarené očká.

Reeceova matka Jenna si všimla, že jej syn z ničoho nič začal krívať a mal aj problémy s výslovnosťou, rozhodla sa preto s ním ísť k lekárovi. Tam sa však dozvedela správu, ktorú by nečakala ani v tom najhoršom sne. Jej synčekovi zistili agresívny nádor na mozgu, informuje britský denník Daily Mail. Táto choroba zabíja pacientov v priemere do 6 až 12 mesiacov. Zdrvená rodina zistila, že Reece s nimi bude podľa prognóz lekárov už len pol roka. "Budú to naše posledné spoločné Vianoce a chceme, aby boli pre Reecea pohodlné a krásne. Chcem, aby sa cítil ako kráľ, ako tá najdôležitejšia osoba na svete," povedala rozcítená matka. Jenna prezradila svoje plány a priznala, že dom ozdobí tak, aby vyzeral, ako jaskyňa u Santa Clausa.

Malý Reece síce vie, že má rakovinu, no neuvedomuje si, čo to pre neho a jeho blízkych znamená. "Nedokážem mu to povedať. Chcem len, aby bol šťastný," dodala užialená žena.