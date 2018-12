Ťahúňom mladíkov Fehérváry: Chceme vyhrať každý zápas

Na konte má už dva štarty na juniorských hokejových šampionátoch i tohtoročných MS A-kategórie v Dánsku a vo veku devätnásť rokov sa udomácnil v kádri HV71 v náročnej švédskej SHL.

Aj preto by mal Martin Fehérváry patriť k hlavným ťahúňom Slovenska na blížiacich sa MS do 20 rokov. Do Kanady odchádza v dobrej nálade a s osobným cieľom prebojovať sa až do medailových zápasov.

Talentovaný obranca figuruje v predbežnej 28-člennej nominácii trénera Ernesta Bokroša, ktorá v sobotu odštartuje v zámorí záverečnú časť prípravy na šampionát. Ak sa nestane nič nepredvídateľné, nemal by chýbať ani v záverečnom 23-člennom menoslove. Ten oznámia tréneri po dvojici prípravných zápasov s Českom a Kanadou. "Som rád, že som sa dostal do predbežnej nominácie, ktorá ide do Kanady. Nikto to nemal zaručené. Ide tam veľa dobrých chalanov, sme dobrá partia. Teším sa na prípravné zápasy s Českom a Kanadou, určite budú náročné. Bude to už generálka a viacerí chalani budú pod tlakom, určite aj ja. Musíme sa na to dobre pripraviť, sú to veľmi kvalitné tímy a majú 'nadupané' kádre," povedal po štvrtkovom zakončení prvej časti záverečnej prípravy. Výprava odíde do Kanady v sobotu ráno.

Fehérváry očakáva, že priamo na šampionáte potiahnu tím viacerí lídri a pridajú sa aj ďalší hráči. Juniorské MS sú totiž pre všetkých veľká šanca otvoriť si dvierka napríklad aj do NHL: "Snažíme sa byť viacerí chalani lídri, či už Adam Liška, Filip Krivošík alebo Miloš Roman, ktorý už má tiež dva juniorské šampionáty za sebou. Takže si musíme pomáhať navzájom a vytvoriť dobrú partiu. Veľa hráčov má šancu sa predať do rôznych nováčikovských kempov. Mňa osobne už draftoval Washington, ale myslím si, že každý chalan sa môže ukázať. Niektorých si môžu vybrať kluby aj ako starších, už po draftovom veku. Je to veľká výzva, veľa ľudí to bude sledovať a veľmi sa tešíme."

Kmeňový hráč Capitals sa na túto sezónu vrátil do Švédska, kde pôsobí už od roku 2014. V SHL nastupuje za HV 71, doteraz stihol odohrať 23 duelov a do štatistík si pripísal gól a dve asistencie: "Sezónu hodnotím zatiaľ kladne, SHL je veľmi náročná liga, ale ja osobne som s mojimi výkonmi spokojný. Hrávam celkom dosť, chcem si budovať ice-time i meno u trénera. Každým dňom chcem napredovať, myslím si, že sa mi to darí a aj tréner do mňa vkladá väčšiu dôveru. Z tímového hľadiska sa nám až tak nedarí, ale myslím si, že je len otázka času, kedy to zlepšíme." Jeho výkony pozorne sledujú aj zástupcovia Washingtonu: "Každý pondelok vypĺňam rôzne dotazníky, ako sa mi darí a ako napredujem."

Slováci odohrajú zápasy základnej B-skupiny MS vo Victorii a postupne sa stretnú s USA, Švédskom, Fínskom a Kazachstanom. Na šampionát idú s rovnakým základným cieľom ako v uplynulých rokoch - postúpiť do štvrťfinále a vyhnúť sa bojom o záchranu. Fehérvárymu sa to však máli: "Chceme uhrať čo najlepšie výsledky. Nepozerám sa na súperov, či už je to USA, Fínsko, Švédsko alebo Kazachstan, každý zápas chceme vyhrať. Pre mňa osobne by nebol úspech iba štvrťfinále, ale keby sme išli ešte ďalej."