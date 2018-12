Vedenie Slovana reaguje na špekulácie o konci v KHL: Návrat do našej ligy?

Strácajú body i fanúšikov! Hokejistom Slovana Bratislava sa v tejto sezóne KHL vôbec nedarí. V stredu podľahli na domácom ľade Dinamu Riga 3:4 a sériu prehier natiahli už na desať zápasov.

V tabuľke Západnej konferencie figurujú belasí na 11. mieste so ziskom 23 bodov, na ôsmy Podoľsk strácajú už 14 bodov.

A tak sa ani nedá čudovať, že sa začali šíriť okolo Slovana špekulácie o jeho možnom návrate do najvyššej domácej súťaže. Vedenie HC Slovana na to zareagovalo a vydalo stanovisko.

"Dnes ráno sa v niektorých online médiách (hokejportal.net, Twitter) objavila informácia o odchode Slovana do Tipsport Ligy. Akékoľvek špekulácie ohľadom možného návratu HC SLOVAN Bratislava do Tipsport ligy sú v tejto chvíli absolútne predčasné. Slovan je nateraz pevnou súčasťou KHL, je našou povinnosťou voči fanúšikom i nášmu mestu dohrať túto sezónu so cťou. Máme pred sebou ešte 24 zápasov v základnej časti, z toho presnú polovicu doma a všetci v klube urobia, čo bude v ich silách, aby aktuálna čierna séria prehier skončila čo najskôr. Samozrejme, pre klub by bolo dobré, aby rozhodnutie o účinkovaní v ďalšej, resp. ďalších sezónach padlo optimálne ešte v priebehu januára/februára, ovplyvňuje ho však viacero faktorov, prevažne ekonomických. Klub by mal mať rozhodne jasno ohľadom ďalšej sezóny najneskôr na prelome marca a apríla 2019. V žiadnom prípade nechceme, aby sa opakovala situácia z jari tohto roku, keď akcionári klubu mohli záväzne a zodpovedne potvrdiť účasť v KHL až v samom závere júna."