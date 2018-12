Juventus podľahol Young Boys, posledná miestenka sa ušla Lyonu

Futbalisti Olympique Lyon získali v Lige majstrov poslednú osemfinálovú miestenku.

V záverečnom 6. kole F-skupiny remizovali v stredajšom priamom súboji o postup na ihrisku Šachtaru Doneck 1:1 a skončili na druhom mieste. Šachtar poputuje z tretej priečky do play off Európskej ligy.

Manchester City otočil domáci duel s Hoffenheimom na 2:1 a vyhral skupinu.

Šachtar potreboval na Olympijskom štadióne v Kyjeve plný bodový zisk, hosťom stačil nerozhodný výsledok. Junior Moraes otvoril skóre v 22. minúte, za Lyon však odpovedal po zmene strán Nabil Fekir a francúzske mužstvo postúpilo po piatej remíze za sebou. Obrat Manchestru City zariadil dvoma gólmi Leroy Sane, Hoffenheim si pri premiérovej účasti v skupinovej fáze LM nepripísal víťazstvo.

Viktoria Plzeň si zahrá v jarnom šestnásťfinále EL. Na vlastnom štadióne zdolala AS Rím 2:1 a v tabuľke G-skupiny obsadila tretiu priečku. CSKA Moskva zostalo posledné miesto napriek triumfu na pôde Realu Madrid 3:0, čo je najvyššia domáca prehra trojnásobného obhajcu trofeje v európskych súťažiach. Real aj AS už mali istý postup do osemfinále LM.

Úradujúci český majster nesmel v záverečnom kole získať menej bodov než ruský klub. Vedenia sa ujal po vyše hodine hry zásluhou Jana Kovaříka, ktorý sa presadil po prízemnom centri na zadnú žrď. Hostia z Talianska však onedlho vyrovnali gólom Cengiza Ündera. Zverenci Pavla Vrbu rozhodli v 72. minúte, keď slovenský reprezentant Patrik Hrošovský vysunul Kovaříka, jeho zakončenie ešte zneškodnil brankár AS, ale Tomáš Chorý dorazil loptu hlavou do siete. Okrem Hrošovského absolvoval celý zápas aj ďalší slovenský stredopoliar Roman Procházka, brankár Matúš Kozáčik sedel na lavičke náhradníkov. Rimania dohrávali v závere bez vylúčeného Lucu Pellegriniho, striedajúci hráč videl v krátkom časovom slede dve žlté karty.

CSKA nestačilo ani prekvapujúce víťazstvo v Madride, kde Real šetril viacerých hráčov základnej zostavy. Na štadióne istého víťaza skupiny skórovali Fiodor Čalov, Georgi Ščennikov aj Arnor Sigurdsson, ale Moskovčania mali pri rovnosti bodov s Plzenčanmi horšiu vzájomnú bilanciu. S tohtosezónnym účinkovaním v európskych súťažiach sa rozlúčili napriek tomu, že Real zdolali v oboch vzájomných dueloch. "Biely balet" sa doma strelecky nepresadil prvýkrát po 44 súbojoch LM. V 254 dueloch na vlastnej pôde vo všetkých európskych súťažiach inkasoval po 11-ty raz tri alebo viac gólov.

Bayern Mníchov si zabezpečil prvenstvo v E-skupine, v zápase dvoch postupujúcich tímov remizoval na štadióne Ajaxu Amsterdam 3:3. Pre červené karty nedohrali Maximilian Wober (Ajax) ani Thomas Müller (Bayern). Tretia Benfica Lisabon zdolala doma posledné AEK Atény 1:0. Prvé miesto v "háčku" patrí Juventusu Turín napriek prehre na trávniku Young Boys Bern 1:2. Manchester United podľahol na pôde Valencie rovnakým pomerom a postúpil z druhej pozície, na španielske mužstvo čaká EL.



6. kolo skupinovej fázy Ligy majstrov:

E-skupina:

Benfica Lisabon - AEK Atény 1:0 (0:0)

Gól: 88. Grimaldo. ČK: 87. Galanopoulos (AEK) po 2. ŽK, rozhodoval: Madden (Škót.)



Ajax Amsterdam - Bayern Mníchov 3:3 (0:1)

Góly: 61. a 81. Tadič (druhý z 11 m), 90.+5 Tagliafico - 13. a 86. Lewandowski (druhý z 11 m), 90. Coman. ČK: 67. Wober - 75. Müller, rozhodoval: Turpin (Fr.)



F-skupina:

Manchester City - TSG 1899 Hoffenheim 2:1 (1:1)

Góly: 45.+1 a 61. Sane - 16. Kramarič (z 11 m). Rozhodoval: Ekberg (Švéd.)



Šachtar Doneck - Olympique Lyon 1:1 (1:0)

Góly: 22. Moraes - 65. Fekir. Rozhodoval: Kuipers (Hol.)

/hralo sa v Kyjeve/



G-skupina:

Viktoria Plzeň - AS Rím 2:1 (0:0)

Góly: 62. Kovařík, 72. Chorý - 68. Ünder. ČK: 90.+2 Pellegrini (AS) po 2. ŽK, rozhodoval: Taylor (Angl.)

/Patrik Hrošovský aj Roman Procházka odohrali celé stretnutie, brankár Matúš Kozáčik (všetci Plzeň) bol na lavičke náhradníkov/



Real Madrid - CSKA Moskva 0:3 (0:2)

Góly: 37. Čalov, 43. Ščennikov, 73. Sigurdsson. Rozhodoval: Dias (Portug.)



H-skupina:

FC Valencia - Manchester United 2:1 (1:0)

Góly: 17. Soler, 47. Jones (vlastný) - 87. Rashford. Rozhodoval: Kabakov (Bul.)



Young Boys Bern - Juventus Turín 2:1 (1:0)

Góly: 30. a 60. Hoarau (prvý z 11 m) - 80. Dybala. Rozhodoval: Stieler (Nem.)