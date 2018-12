Objavte horúci svet pokoja a relaxu v mrazivých dňoch: Ako si vybrať saunu

Fíni patria k najzdravším národom sveta a vraj za to vďačia najmä saune. Saunovanie dokáže uviesť telo a dušu do harmonického stavu. Posilňuje odolnosť proti stresu a zlepšuje obranyschopnosť organizmu.

Pri pobyte v saune sa do krvi vyplavuje endorfín, hormón šťastia. Saunovanie zlepšuje spánok, odstraňuje migrénu, vedie k osvieženiu a upokojeniu, k ústupu pocitov stiesnenosti a nervozity. Poznáme viacero druhov sáun a hoci niekomu sa môžu zdať všetky rovnaké, nie sú. Ako si vybrať tú naj?

Fínska

S týmto druhom sauny sa stretávame najčastejšie. Tradičná sauna sa väčšinou dá rozoznať podľa drevených obkladov a lavíc v miestnosti.

Liečebné účinky: Pomáha vyplaviť z tela toxíny, prekrviť orgány aj kožu, posilniť imunitu a zbaviť sa stresu. Pomáha aj pri liečbe tzv. syndrómu studených nôh.

Teplota: 85-95 °C

Vlhkosť: 10-20%

Švédska Otvoriť galériu Švédska Zdroj: istock

Patrí medzi najteplejšie druhy sáun. Mali by do nej chodiť naozaj len úplne zdraví ľudia, pretože saunovanie vo švédskej saune je pomerne náročné a pre organizmus zaťažujúce. Dýchame totiž príliš horúci vzduch, čo môže byť pre mnoho ľudí veľmi nepríjemné. Je postavená z kvalitného dreva.

Liečebné účinky: Zrýchľuje metabolizmus, pomáha pri chudnutí.

Teplota: 100-110 °C

Vlhkosť: minimálna

Tropická Otvoriť galériu Tropická Zdroj: istock

Ak je pre vás fínska sauna príliš horúca, skúste tropickú saunu.

Liečebné účinky: Tento typ sauny je výborný na intenzívne prehriatie tela a významne zlepšuje termoreguláciu. Aby sa zachovali ozdravné účinky tradičnej fínskej sauny, nižšia teplota je kompenzovaná vyššou vlhkosťou. Tá zároveň navodzuje tropickú klímu, takže je skvelým podporným prostriedkom pri liečbe dýchacích problémov, ako je napríklad astma. Sauna je vhodná aj pre ľudí trpiacich reumou a rôznymi ochoreniami svalov.

Teplota: 65-75 °C

Vlhkosť: 50-60%

Biosauna Otvoriť galériu Biosauna Zdroj: istock

Jej špecifi kom je pec s generátorom pary, ktorá udržiava stálu teplotu aj vlhkosť vzduchu. Biosauny často využívajú aromaterapiu, čiže spolu s parou inhalujete esenciálne oleje.

Liečebné účinky: Liečba a zmiernenie problémov dýchacích ciest, zlepšuje činnosť kardiovaskulárneho systému.

Teplota: 60 °C

Vlhkosť: 30-60%

Infrasauna Otvoriť galériu Infrasauna Zdroj: istock

Tento typ sauny býva vo fi tnescentrách. Infrasauna sa často využíva na poriadne rozohriatie pred náročným tréningom. Býva vykladaná drevom a vybavená infračervenými žiaričmi, ktorých teplo je schopné dostať sa až niekoľko centimetrov pod kožu. Využívať by ju mali najmä astmatici, alergici alebo kardiaci.

Liečebné účinky: Uľavuje od bolesti chrbta, vytknutého členka či od stuhnutosti kĺbov.

Teplota: 45-60 °C

Vlhkosť: minimálna

Parná Otvoriť galériu Parná Zdroj: istock

Špecifickým typom fínskej sauny je sauna s občasnou parou. V nej sa rozpálené kamene v pravidelných intervaloch polievajú vodou a horúčava sa následne rozfúka po miestnosti. Zhruba každých 5 minút ste tak zasiahnutí novou vlnou tepla.

Liečebné účinky: Tento typ sauny je výborný na intenzívne prehriatie tela a významne zlepšuje termoreguláciu.

Teplota: 80-90 °C

Vlhkosť: 10-30%

Herbal Otvoriť galériu Herbal Zdroj: istock

Pri ešte nižšej teplote si môžete užívať aj aromaterapiu a nechať pôsobiť rôzne zábaly, masky a peelingy. Výhodou herbal sáun je, že sa nevysušujú dýchacie cesty a vlasy. Herbal sauna je vybavená elegantnými, jemne nahrievanými keramickými lavicami a keramickým obložením.

Liečebné účinky: Regenerácia organizmu a prečistenie pleti.

Teplota: 40-50 °C

Vlhkosť: 10-20%

Parný kúpeľ Otvoriť galériu Parný kúpeľ Zdroj: istock

Tento typ sauny je pre vás správnou voľbou, ak máte dýchacie problémy. Parný kúpeľ, obzvlášť s pridaným eukalyptom, pomáha totiž uvoľniť dýchacie cesty a zlepšuje odkašliavanie. Pomáha tiež pri liečbe reumy a iných poruchách pohybového aparátu.

Liečebné účinky: Liečba astmy či zápalu priedušiek.

Teplota: 40-45 °C

Vlhkosť: 90-100%

Zásady saunovania

odložte šperky aj plavky

pred vstupom do sauny sa osprchujte a dôkladne utrite

dýchajte nosom

lepšie je v saune ležať ako sedieť

nerozprávajte veľa - zrýchli to zahriatie organizmu a skráti pobyt v saune

nevstávajte prudko

dopĺňajte si tekutiny, najlepšie minerálkami

odporúča sa saunovať aspoň vo dvojici, kvôli bezpečnosti pri prípadných nevoľnostiach

dĺžka pobytu v saune je veľmi individuálna, riaďte sa vlastnými pocitmi. Trénovaní „saunisti“ zvyknú striedať tri, nanajvýš štyri 15-minútové pobyty v saune s 15-minútovými prestávkami na relax a ochladenie. Nemali by ste zvyšovať počet pobytov ani skracovať čas oddychu medzi nimi, ostatné je len na vás a vašom pocite pohodlia.



Pre koho nie je vhodná?

Vysoká teplota môže veľa ľuďom spôsobiť skôr problémy než relax. Do sauny by ste nemali chodiť príliš unavení, nevyspatí ani s plným

žalúdkom. Ak vám v saune nie je pohodlne, zle sa vám dýcha alebo cítite akýkoľvek nekomfort, radšej ihneď odíďte.



Saunovanie by mali úplne vynechať ľudia: