Šialená teória o kapele Beatles: Je Paul McCartney už po smrti?!

Bola to jedna z najslávnejších, no aj najzáhadnejších kapiel všetkých čias. The Beatles tu po sebe zanechali nielen nepreberné množstvo skvelých hitov, ale aj hromadu konšpirácií. Jednou z najväčších je fáma, že Paul McCartney v 60. rokoch zomrel a jeho miesto zaujal preoperovaný dvojník.

Pritiahnuté za vlasy? Tak čítajte ďalej. Kult mýtov totižto zachádza ďaleko za túto konšpirácu. Vznikli v roku 1960 a o desať rokov už štyria chalani z anglického Liverpoolu ohlásili koniec. Táto dekáda však navždy zmenila chod hudobných dejín a spôsobila doslova revolúciu.

Fanúšikovia kvarteto v zložení John Lennon († 40), George Harrison († 58), Ringo Starr (78) a Paul McCartney (76) zbožňovali a citlivo niesli každú správu o ich životoch. Priaznivci sledovali každý ich krok a čo nezistili, to si domysleli. Možno aj preto sa s beatlesákmi spája množstvo šialených konšpirácií.

Paul je mŕtvy

Na sklonku 60. rokov sa začalo v Londýne šepkať, že Paul McCartney, prezývaný Macca, zomrel pri nehode v roku 1966. Po drsnej hádke s kolegami mal odísť autom z nahrávacieho štúdia a zvyšok príbehu má rôzne verzie.

Najznámejšia je tá, že zastavil stopujúcej slečne, ktorá ho spoznala a začala hystericky jačať a vrhať sa na neho. Paul preto stratil kontrolu nad autom a dvojica havarovala. Fanúšička mala prežiť, ale slávny hudobník toľko šťastia nemal.

Keďže Beatles boli vtedy hotový ošiaľ, Britská tajná služba sa rozhodla, že správu o smrti McCartneyho nezverejní. Bála sa, že verní fanúšikovia si pre zármutok zo smrti ikonického Paula budú hromadne siahať na životy. Zvyšní členovia sa tiež obávali reakcie obdivovateľov, preto sa rozhodli nahradiť mŕtveho kolegu jeho dvojníkom.

Malo ísť o akéhosi Williama Shearsa Campbella, ktorý zvíťazil na súťaži dvojníkov McCartneyho. K úplne dokonalej podobe mali pomôcť plastické operácie a konšpirátori tvrdia, že to je dôvod, prečo si všetci členovia v istom momente nechali narásť brady - potrebovali nejako zamaskovať jazvy na tvári nového Paula a pritom pôsobiť nenápadne. Nový McCartney mal byť dokonalou kópiou originálu, od hlasu po žoviálne vystupovanie.

Fenomén

V septembri 1969 študent Tim Harper z americkej Drake Univerzity v Iowe vydal v študentskom časopise článok „Je chrobák Paul McCartney mŕtvy?“. Písal v ňom o šifrách, ktoré mali potvrdzovať šialenú teóriu o Paulovej smrti. Dôležitú úlohu pritom zohral album White, kde sa mali nachádzať piesne s tajomnými svedectvami.

Napríklad v pieseni I’m So Tired, ktorú v roku 1968 napísal John Lennon, sa na konci spieva: Monsieur, monsieur, monsieur, what about another one? (Pane, pane, pane, a čo tak ďalšia?) No ak si tento úryvok piesne pustíte odzadu, znie to ako: Paul is dead, man, miss him, miss him, miss him (Paul je mŕtvy, človeče, chýba mi, chýba mi, chýba mi).

Zo študentského článku sa rýchlo stal svetový fenomén. Fanúšikovia sa hrabali v celej tvorbe kapely a hľadali šifry a dôkazy. V piesni Strowberry fields forever zasa Lennon v istom úseku mrmle I’m very bored (Som znudený), no podľa konšpirátorov tam jasne povedal burried Paul (Pochoval som Paula).

Slávni muzikanti mali podľa konšpirátorov cítiť vinu za to, čo urobili, a preto sa vo svojich textoch snažili aspoň takto povedať fanúšikom pravdu.

Je bosý, tak je mŕtvyJasným dôkazom mal byť album skupiny Abbey Road z roku 1969, konkrétne jeho obal. Členovia The Beatles na slávnej fotke kráčajú cez priechod a Paul McCartney má ako jediný nezosynchronizovaný krok s ostatnými, drží cigaretu v pravej ruke, aj keď je ľavák, a okrem toho je bosý.

John Lennon je oblečený v bielom ako farár, Ringo Starr v čiernom ako smútočný hosť a George Harrison v rifľovine ako hrobár. Toto všetko má byť jasný odkaz, že Paul je mŕtvy! Konšpirácie rozprúdili aj ďalší pesničkári, ktorí zrazu začali vydávať piesne ako Balada o Paulovi od Roberta Bradyho či Svätý Paul od Terryho Knighta, ktoré rádiá začali hrať ako poctu Paulovi.

Samotní hudobníci všetko popreli. „Je to iba kopa starých výmyslov. Príbeh koluje už dva roky a dostávame listy od rôznych šialencov, no Paul je stále s nami,“ reagoval v písomnom vyhlásení hovorca The Beatles Derek Taylor. Veci zašli tak ďaleko, že rádiostanica WMCA vyslala v októbri roku 1969 svojho moderátora Alexa Bennetta do sídla The Beatles v Londýne.

Tam mu Ringo Starr povedal. „Ak tomu ľudia veria, veria. Jediné, čo môžem povedať, je, že to nie je pravda.“ V inom rozhovore zasa John Lennon priznal, že aj keď tieto fámy boli šialené, poslúžili ako výborná reklama albumu Abbey Road.

Konšpirátorom sa pokúsil vytrieť zrak časopis Life, ktorý v novembri 1969 uverejnil rozhovor so živým Paulom. Na titulnej stránke pózoval po boku svojej vtedajšej manželky Lindy Eastman a dcér, adoptovanej Heather a Mary. V každom prípade, niektorých fanúšikov ani tento rozhovor nepresvedčil, pretože nové fotky, ktoré porovnávali Paula z roku 1966 a „nového“ z roku 1967, sa neprestali množiť.

Dvojník? tu je

Fámy dokonca neutíchali ani po rozpade skupiny v roku 1970, keď všetci čakali, či niekto konečne verejne prizná pravdu o Paulovej smrti. Samotný McCartney na povedačky nejako veľmi nereagoval, zlom nastal až počas sólovej kariéry, keď roku 1993 vydal album s príznačným názvom Paul žije.

Médiami v roku 2015 preblesla informácia, že Ringo Starr sa v istom internetovom rozhovore rozhodol priznať pravdu. Informácie spôsobili senzáciu, no ukázalo sa, že celý rozhovor je vymyslený.

Pred pár rokmi sa Paula McCartneyho, ktorý sa pýši šľachtickým titulom sir, priamo opýtali v americkej talkshow, čo si myslí o tom, že je mŕtvy. Spevák sa vrátil k indíciám z obalu albumu Abbey Road. „Myšlienka bola prejsť sa po priechode pre chodcov a ja som sa v ten deň ukázal v sandáloch, pretože bolo veľmi horúco.

Vyzul som si ich a prešiel sa po priechode. Takže týmto sa tiež začali fámy. Pretože je bosý, je mŕtvy! Nemohol som v tom nájsť súvislosť,“ smial sa Paul, ktorého konšpirácie nerozhodili. „Viete, iba som sa tomu smial. Bolo to však trošku zvláštne, pretože ľudia si ma obzerali a skúmali ma. Je to on? Či veľmi dobrý dvojník?“ Moderátor sa opýtal aj na to, čo hovorí na príbehy s dvojníkom.

„No veď toto je on,“ ukázal Paul pohotovo na seba. Konšpirátori si však nedali pokoj ani v tomto prípade, pretože sa podľa nich mal Paul po tejto vete zatváriť veľmi podozrivo, až vystrašene, čo podľa nich značí, že klame.

Ak by aj tieto konšpirácie boli pravdou, viete si predstaviť to obrovské množstvo ľudí, ktorí by sa do sprisahania museli zapojiť? Rodina, priatelia, všetci blízki hudobníka… Ak by aj plastická chirurgia dokázala v 60. rokoch zázraky, čo je nepravdepodobné, je možné, že by mal dvojník rovnako geniálny hlas?

Jednoducho šanca, že dvojník by mal rovnakú tvár, hlas, muzikálny a skladateľský talent a okrem toho hral na gitare ľavou rukou, je minimálna. Aj keď, existuje teória, že nový Paul mohol byť klonom…

Ďalšie šialené konšpirácie

Pieseň Lucy In The Sky With Diamonds je óda na drogu LSD

Nie je žiadnym tajomstvom, že The Beatles hľadali počas divokých 60. rokoch inšpiráciu v drogách. V tej dobe frčal psychadelický rock, jeho súčasťou sa stala aj pieseň Lucy In The Sky With Diamonds. Pre silne surrealistický text a začiatočné veľké písmená v názve skladby mnohí hudobní kritici, novinári, ale najmä fanúšikovia dvíhali obočie a celú skladbu si vysvetľovali po svojom.

Lennon v nej mal podľa nich opísať svoje pocity z užívania LSD. „Predstav si, že si v člne na rieke, s mandarínkovými stromami a marmeládovým nebom,“ znie úryvok skladby. Lennon však tvrdil, že motívom na túto skladbu bol obrázok syna Julianna, ktorý nakreslil spolužiačku zo školy Luccy s diamantmi na oblohe.

Zvláštny text bol inšpirovaný jeho obľúbenými detskými knihami - Alica v krajine zázrakov a Za zrkadlom. „Kým na to niekto nepoukázal, nikdy by som na to ani nepomyslel. Myslím tým, kto by sa otravoval rozoberaním iniciálok názvu?“ vyjadril sa Lennon v talkshow na stanici ABC v roku 1971.

Beatles zabili pôvodného bubeníka

V roku 1962, krátko pred raketovým štartom a nahraním prvého albumu, sa kapela rozhodla, že vyhodí originálneho bubeníka Peta Besta a nahradia ho Ringom Starrom. Dôvodom mala byť podľa niektorých teórií žiarlivosť McCartneyho, že Best vyzerá lepšie, iní zasa špekulovali, že Best im muzikálne nestíhal a ďalší, že ho vyhodili, pretože sa odmietol dať ostrihať tak ako zvyšok kapely.

„Nanešťastie, za okolností stále zahalených tajomstvom, Peta Besta vyhodili z kapely, kde hral viac ako dva roky,“ píše sa v jeho biografii. „Ozajstný dôvod Petovi nikdy nedali. Zvyšok sú legendy.“ To však nie je jediná záhada okolo Besta.

Podľa odvážnejšej konšpirácie zo silnejšieho súdka ho členovia kapely nechceli iba vyhodiť, ale rovno zabiť, a to tak, že jeho bubny mali počas koncertu v Berlíne explodovať. Bestovi však na druhý svet nikto nemusel pomáhať, v 60. rokoch sa pokúsil spáchať samovraždu otravou plynom, no zachránila ho jeho matka a brat. A Pete dodnes žije.

Kapela posluhovala satanovi

Podľa tejto konšpirácie uza­vreli pakt s diablom, aby im nečisté sily pomohli k sláve. Ľudia, ktorí tomu veria, sa odvolávajú najmä na tento fakt: Na obale štúdiového albumu Sgt. Pepper‘s Lonely Hearts Club Band sa nachádza podobizeň anglického okultistu, ktorého mnohí označovali za satanovho spojenca na zemi Aleistera Crowleyho.

V rovnomennej piesni samozvaní analyzátori textov našli ďalšiu vec. Na začiatku sa spieva: „Dnes je to už 20 rokov, čo seržant Pepper naučil túto kapelu hrať.“ Pieseň vyšla v roku 1967, presne 20 rokov po smrti Crowleyho, čo malo naznačovať ďalšiu spojitosť s tou­to osobou.

Konšpiráciám nepomohol ani výrok tlačového tajomníka The Beatles a ich osobného priateľa Dereka Taylora: „Oni sú úplne antikristovskí ľudia. Viete, ja som tiež antikristovský. Ale oni sú tak veľmi antikristovskí, že to šokuje aj mňa – a mňa nie je také ľahké šokovať.“ Po rokoch však sám priznal, že nevie, prečo také niečo povedal, pravdepodobne to v tej chvíli poslúžilo iba marketingu.

Beatles neexistovali

Áno, aj takáto fáma sa šíri internetom. Prišla s ňou partička konšpirátorov v roku 2011. Podľa nich Beatles, ako ich poznáme v skutočnosti, nikdy neexistovali. Mali byť poskladaní z dvojníkov, pretože inak by za desaťročie nestihli všetko, čo sa im pripisuje.

Na internetovej stránke zverejnili fotografie štyroch členov skupiny v rozličných časových úsekoch kariéry, kde sa majú nachádzať nezrovnalosti v ich črtách tváre, vo výške, v inom tvare obočia, zuboch či dokonca ušiach. Autori tejto konšpirácie však zatiaľ ešte nevedia, ako je to možné, no sú si istí, že majú pravdu.

Mimochodom, The Beatles nie sú jedinou neexistujúcou vecou. Rovnako podľa šialených úvah neexistuje ani Fínsko. To, čo na mapách vidíte ako severskú krajinu, je vraj v skutočnosti iba kus mora, ktorý Rusi využívajú na rybolov. Že vy ste vo Fínsku boli? Potom je veľmi pravdepodobné, že neexistujete ani vy.

The Beatles stvorili ilumináti

Prečo? Aby ovládli mladých Američanov a prostredníctvom drog zmenili ich myslenie. S týmto tvrdením prišiel kontroverzný konšpirátor John Coleman. Podľa neho kapela nebola hudobná senzácia, kým ilumináti nezatlačili na americké médiá, aby ju z nich urobili.

„Ľudia, ktorí sú nostalgickí, pokiaľ ide o Beatles, budú iba ťažko veriť, že boli umelo nafúknutí a použití iluminátmi, aby ich prostredníctvom pretlačili mäkké drogy americkým mladým zo strednej triedy,“ vysvetľuje vo svojej publikácii Coleman.