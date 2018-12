Prečo máme strach z čísla 13: Môže za to Kristus alebo templárska kliatba?

Bojíme sa ho ako čert kríža, ale máme na to dôvod? Číslo 13 podľa povier prináša nešťastie, smolu a smútok. Niektorí ľudia sa piatka 13. desia, mnohé budovy nemajú 13. poschodie a vo väčšine lietadiel nenájdete ani rad sedadiel s týmto číslom.

Je nešťastná trinástka iba mýtus, alebo sa jej treba naozaj vyhýbať? Ak v kalendári pripadne 13. deň na piatok, ľudia okamžite spozornejú. Niektorí nechávajú autá v tento deň doma, berú si dovolenku či dokonca nevychádzajú von z domu. Nie je to len piatok 13. Trinástka je v Európskej kultúre všeobecne spätá s nešťastím a vníma sa ako negatívne magické číslo. Nie je však všetok ten humbug prehnaný? A kde sa vlastne povera o nešťastnej trinástke vzala?

Kristus či templári

Názory, ako sa z 13 zrodil symbol smoly, sa rozchádzajú. „Je niekoľko teórií, ako vlastne vzniklo negovanie trinástky a jej prepojenie na piatok. Jedna hovorí o biblických koreňoch, naviazaných na Poslednú večeru Krista, ktorá sa uskutočnila vo štvrtok za prítomnosti 12 apoštolov, čo dohromady predstavuje 13 osôb,“ prezrádza numerologička Zana. Za trinásteho muža bol z tejto skupiny označovaný Judáš, ktorý Krista zradil.

„Na druhý deň po poslednej večeri - v piatok Kristus zomrel. Traduje sa, že aj z tohto dôvodu je vnímaný piatok 13. ako veľmi negatívny, nešťastný deň, avšak tento pohľad vytvorili ľudia, a nie staré kultúry či Biblia ako taká,“ hovorí Zana. „V klasickom kresťanstve predstavuje číslo 13 Božie číslo a znamená požehnanie.“

Iná teória hľadá pôvod nešťastného piatka 13. v stredoveku. Francúzsky kráľ Filip IV. začal v noci na piatok 13. októbra 1307 s masovým zatýkaním templárov. Neskôr ich dal mučiť, aby sa priznali ku kacírstvu, a mnohých dal rovno upáliť. Povera v nešťastný piatok 13. preto podľa mnohých pochádza z tejto etapy dejín.

Povodne

Nie každá kultúra však vníma trinástku ako hrozbu. „Napríklad stredoamerické predkolumbovské kultúry považovali trinástku za posvätnú. V starej Číne sa čísla nesčítavajú dokopy, ale priamo čítajú a 13-ka po prečítaní ‚shisan‘ predstavuje pozitívny začiatok a zmenu,“ vysvetľuje Zana. Piatok 13. bol napríklad podľa starej severskej tradície šťastným dňom a pozitívne vníma 13- tku aj židovské náboženstvo.

Na Slovensku to s trinástkou nie je tiež veľmi ružové. Určite poznáte staré známe úslovie „Trinásť, pánboh pri nás!“ Podľa historikov to pramení z faktu, že v roku 1713 a tiež 1813 postihli severné Uhorsko strašné povodne. Prostý ľud za týmito udalosťami videl nadprirodzené sily a odvtedy má vraj číslo 13 na Slovensku zlovestný význam. Mimochodom, určite si pamätáte veľkú povodeň na Dunaji, ktorá udrela v roku 2013...

Konšpirácie

Ľudia, ktorých povery nechávajú chladnými, majú pre negatívnu 13-ku jednoduché vysvetlenie. Dopláca vraj na svoje miesto za obľúbeným tuctom. Dvanástka je vnímaná ako perfektné číslo, ktoré dopĺňa celok. Poznáme predsa 12 apoštolov či 12 znamení zverokruhu. Podľa numerológie to však s 13- tkou nevyzerá až tak zle.

„Z pohľadu numerológie číslo 13 vyjadruje rebelovanie, nespokojnosť, málo odvahy, sebeckosť a bezvládie. Ale v prepojení na vibrácie iných čísiel predstavuje 13-ka možnosť obnovy života, pozitívne zmeny nastoľujúce rovnováhu a ochranu Vesmíru,“ prezrádza numerologička.

Číslo 13 sa stalo obľúbeným zdrojom mnohých konšpirácií. Môže podľa nich napríklad za nešťastný osud vesmírnej lode Appollo 13, ktorá mierila na Mesiac, no a zaujímavá je aj povera, že ten, kto má svoje meno zložené z 13 písmen, je prekliaty. Mnoho masových vrahov, ako sú Charles Manson či Theodore Bundy, spĺňa túto definíciu.

Trinásť písmen mal v mene aj diktátor Saddam Hussain, terorista Usáma bin Ládin a hádajte, aké meno dostal Hitler pri krste? Adolfus. Rovnaký počet písmen majú však v mene aj mierotvorci, ako Máhatmá Gándhí či Nelson Mandela, čo z tejto konšpirácie robí iba zhodu náhod.

Vynechaná 13-ka

To, ako sa na trinástku a piatok 13. pozeráte vy, záleží najmä od toho, čomu veríte. Možno máte len prirodzený rešpekt, no vedzte, že medzi nami existujú ľudia, ktorí majú z tohto dňa chorobný strach. Lekári túto fóbiu nazvali paraskavedekatriafóbia. Iní majú zasa hrôzu z čísla 13 ako takého, čo sa volá triskaidekafóbia.

Takí ľudia nestúpajú na trinásty schod, vyhýbajú sa pozeraniu trinásteho kanála v TV, alebo nikdy nenechávajú knihu rozčítanú na strane 13. Triskaidekafóbiou trpí napríklad známy autor hororv Stephen King. „Je to neuróza, samozrejme. Ale je to tiež... bezpečnejšie,“ vyznal sa zo svojej fóbie v rozhovore z roku 1984.

Nech už sú legendy o tomto čísle pravdivé, alebo nie, paradoxne si môžeme prílišnou ostražitosťou, úzkosťou či dokonca panikou to povestné nešťastie privodiť sami. Na druhej strane, ak nám niečo nevyjde a veci sa pokazia, najjednoduchšie riešenie je nájsť niekoho alebo niečo, čo za to môže. Takí sme my ľudia.“

