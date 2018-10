Najdlhšie tam môžu byť do januára: Stanici ISS hrozí, že zostane bez ľudskej posádky

Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) sa pripravuje na možnosť, že Medzinárodná vesmírna stanica (ISS) by mohla zostať na nejaký čas bez ľudskej posádky.

Takýto scenár môže byť nevyhnutný, ak Rusko najneskôr do začiatku budúceho roka neobnoví lety do vesmíru s ľudskou posádkou. Moskva vo štvrtok informovala o ich pozastavení, čím reagovala na štvrtkový nezdar pri štarte rakety, ktorá mala dopraviť dvoch astronautov na ISS.

Ako vo štvrtok v Houstone vyhlásil šéf programu ISS Kenny Todd, súčasná posádka na stanici môže zostať najdlhšie do januára, teda o mesiac dlhšie, ako bolo pôvodne plánované. Pre prípad, že by ich ani v januári ešte stále nemal kto nahradiť, NASA sa už podľa neho začína pripravovať na možnosť, že by ISS ovládalo len pozemské kontrolné stredisko.

Dvojica astronautov Nick Hague z NASA a Alexej Ovčinin z ruskej agentúry Roskosmos, ktorá vo štvrtok odletela na ISS z ruského kozmodrómu Bajkonur v Kazachstane, musela núdzovo pristáť pre problém s nosnou raketou. Obaja muži sú v poriadku. Ruský vicepremiér Jurij Borisov následne oznámil, že Rusko sa až do vyšetrenia príčin týchto problémov rozhodlo pozastaviť lety do vesmíru s ľudskou posádkou. Borisov zároveň prisľúbil, že ruská vláda bude počas vyšetrovania zdieľať všetky relevantné informácie s americkou stranou.