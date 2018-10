Štart vesmírnej lode s dvomi astronautmi sprevádzala havária: Sojuz musel núdzovo pristáť

Štart lode Sojuz MS-10 z kozmodrómu Bajkonur v Kazachstane sa nepodaril.

Na vine je havária nosnej rakety Sojuz, informoval moderátor priameho televízneho prenosu. Loď núdzovo pristála v Kazachstane a jej posádka je v poriadku. Ruský kozmonaut Alexej Ovčinin a americký astronaut Nick Hague komunikujú so záchranármi.

Na miesto pristátia dvadsať kilometrov od mesta Džezkazgan podľa agentúry TASS vyrazili ruské vojenské vrtuľníky. Podľa agentúry RIA-Novosti boli po nevydarenom štarte pozastavené všetky ruské pilotované lety do vesmíru.

Nick Hague z NASA a Alexej Ovčinin z ruskej agentúry Roskosmos vyštartovali vo štvrtok z ruského kozmodrómu Bajkonur v Kazachstane o 14:40 tamojšieho času. Raketa Sojuz mala doraziť do cieľa o šesť hodín neskôr. Pre Američana to bol prvý pokus dostať sa do vesmíru, kde Ovčinin v roku 2016 strávil šesť mesiacov.