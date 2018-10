Slučka okolo Ronalda sa sťahuje: Unikol text zmluvy so znásilnenou!

Pomyselná slučka sa sťahuje čím ďalej tým viac.

Cristiano Ronaldo (33) mal v júni 2009 znásilniť v hotelovej izbe vtedy 25-ročnú učiteľku Kathryn Mayorgaovú. Všetko mala urovnať zmluva a mimosúdne vyrovnanie vo výške 375-tisíc dolárov. Tieto fakty hviezdny Portugalčan nepopiera, odmieta však, že by k sexu mladú Američanku nútil.

Nemecký magazín Der Spiegel však vyrukoval s informáciou, že má k dispozícii časti spomínanej zmluvy medzi Ronaldom a Mayorgaovou, kde je na šiestich stranách popísané nielen znásilnenie, ale aj zranenia, ktoré mala vtedy Američanka utrpieť. „Je isté, že dokument je pravý. To nevyvracajú ani právni zástupcovia Ronalda," tvrdí Der Spiegel, ktorý zverejnil dokumentu aj s podpismi.

Zmluvu i podpisy ani Ronaldovi právnici nespochybňujú, potvrdili aj finančné vyrovnanie, ale odmietajú, že by bol sex z Portugalčanovej strany vynútený násilím odmietajú. Podľa právnika hviezdneho futbalistu Petera Christiansena bol daný dokument účelne upravený a sfalšovaný. „Tá zmluva rozhodne nie je žiadnym priznaním viny," povedal Christiansen. Ronaldo údajne poslal peniaze Mayorgaovej preto, aby predišiel prípadnému obvineniu, ktoré by zničilo jeho povesť. Päťnásobný najlepší futbalista sveta obvinenie odmieta, no z rovnakého prečinu ho obvinili aj ďalšia žena, ktorej totožnosť zatiaľ známa nie je.

Zmluva sa dostala na verejnosť, rovnako ako mnoho iných dokumentov, na základe úniku dát uložených na platforme Football Leaks.