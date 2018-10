Radičovej vláda padla pred 7 rokmi: Panuje kvôli tomu medzi expremiérkou a Sulíkom napätie?

Žijeme vo svete neistoty, skúšame, mýlime sa. Nikto nemôže presne vedieť, ktorá cesta napred je tá správna a tí, čo vyhlasujú, že to vedia, sa môžu mýliť.

Reálny svet je vždy taký, že existuje niekoľko názorov, čo znamená konflikt, ale ten nás môže posúvať. Aj ten, ktorý sme zažili v roku 2011, nás posunul. Pre TASR to uviedla expremiérka Iveta Radičová pri príležitosti siedmeho výročia pádu jej vlády.

"Nemá zmysel vracať sa k sporom, má zmysel vracať sa k tomu, čo sa v priebehu dvoch rokov môže koncepčne podariť, ak je politika nastavená nie mocensky, ale ako politika riešení. Cez túto optiku možno dnes lepšie rozumieť súboju o právny štát, súboju o podobu generálnej prokuratúry a môžeme porozumieť potrebe reformy súdnictva, vymožiteľnosti práva a nastavenia protikorupčných mechanizmov," konštatovala Radičová.

Či by aj s odstupom siedmich rokov spojila hlasovanie o rozšírení dočasného eurovalu s dôverou vláde, nepovedala. "Je to hypotetická otázka, lebo sa nedá overiť správnosť jej odpovede. Ten spor naďalej pretrváva a je na občanoch, čase a histórii, aby dokázali posúdiť rozhodnutia z daného obdobia. Ale platí, že hĺbka sporu bola natoľko vážna, že nebolo možné pokračovať v spoločnej ceste vládnutia," deklarovala.

Na otázku, aký má vzťah so šéfom SaS Richardom Sulíkom, ktorého strana svojim hlasovaním pád vlády spôsobila, Radičová uviedla, že k zásadám liberála a ľudskosti patrí "tolerancia a snaha o pochopenie a porozumenie, rešpekt k inému názoru, ak neporušuje základné ľudské práva".

Podľa Sulíka sa stále viac ukazuje, aká kardinálna chyba bola spojiť hlasovanie o posilnení dočasného eurovalu s dôverou vláde. "Ukazuje sa, čo všetko nemuselo byť, keby to vtedajšia premiérka nespojila, napríklad nemusela nasledovať jednofarebná vláda Smeru-SD. Na spájanie hlasovaní nebol najmenší dôvod. V programovom vyhlásení vlády (PVV) sme mali napísaný presný opak, že nebudeme podporovať nezodpovedne hospodáriace krajiny. Ale, bohužiaľ, táto chyba sa stala," povedal pre TASR.

Sulík zopakoval, že v súčasnosti by poslanci SaS postupovali inak a rokovaciu sálu by opustili ešte pred samotným hlasovaním. "Keby sme neboli v sále, hlasovanie by zastavili a hľadalo by sa riešenie poctivejším spôsobom," myslí si.

Či skutočnosť, že SaS povalila vlastnú vládu, nepoškodzuje jej povesť pri zostavovaní iných koalícii, Sulík hodnotiť nechcel. "My sme sa držali pravidiel, teda PVV a koaličnej zmluvy. Moju povesť nech súdia iní," odkázal. V súčasnosti sa podľa svojich slov s Radičovou stretáva veľmi zriedkavo. "Ale pred rokom či dvoma ma navštívila doma, máme korektný vzťah," dodal.

Poslanci NR SR 11. októbra 2011 v nočných hodinách neschválili rozšírenie dočasného eurovalu. Hlasovanie o tomto bode Radičová spojila s hlasovaním o dôvere vláde. Keďže návrh neprešiel, jej kabinet padol. Za záchranný mechanizmus zahlasovalo len 55 poslancov, potrebných bolo minimálne 76 hlasov.

Odporcov eurovalu v radoch koalície nepresvedčili ani prosby premiérky, ktoré im adresovala tesne pred hlasovaním. "Ja vás prosím, dôverujte tejto vláde, že narába zodpovedne s verejnými financiami, že nezneužije ani na sekundu ťažko zarobené peniaze daňových poplatníkov. Záujem a dôveryhodnosť SR je to najcennejšie, čo máme a čo ponúkame," povedala poslancom.

Podľa Radičovej sa nepodarilo nájsť kompromis medzi SaS a zvyškom koalície ani po ponuke, že liberáli dostanú právo veta na jednotlivé pôžičky pre zadlžené krajiny aj možnosť slobodnej zelenej karty na schválenie trvalého eurovalu (ESM).

Sulíka 13. októbra 2011 poslanci z postu predsedu NR SR odvolali a v rovnaký deň bolo schválené aj posilnenie dočasného eurovalu, a to po dohode troch koaličných strán SDKÚ-DS, KDH a Most-Híd s vtedy opozičným Smerom-SD. Výmenou za túto podporu súhlasili s predčasnými voľbami, ktoré sa uskutočnili v marci 2012. V nich suverénne vyhral Smer-SD, ktorý až do volieb v roku 2016 vládol sám.