Premiér o rozpočte: Je vyvážený a presne zodpovedá potrebám

Návrh rozpočtu verejnej správy na rok 2019, ktorý dnes prerokovala a schválila vláda, je vyvážený.

Uviedol to premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) po skončení stredajšieho rokovania vlády. "Myslím si, že návrh rozpočtu je vyvážený a presne zodpovedá potrebám, ale aj zodpovednej fiškálnej politike," povedal. Vláda bude podľa jeho slov môcť zafinancovať v budúcom roku všetky svoje priority, ktoré si naplánovala. Dokáže pritom hospodáriť vyrovnane. Podľa premiéra vláda ukázala, že pri plnení priorít vie hospodáriť. Slovensko si taktiež podľa Pellegriniho plní svoje záväzky, ktoré jej vyplývajú z členstva v eurozóne.

Podľa premiéra sa bude môcť zafinancovať všetko to, čo už bolo 'pretavené' do zákonov, ako aj to, čo sa ešte len plánuje implementovať v roku 2019. "Na druhej strane sme ukázali, že aj pri plnení týchto priorít a zvyšovania životnej úrovne občanov Slovenska vieme konsolidovane hospodáriť a SR bude mať vyrovnané hospodárenie," spresnil premiér.

"Ak sa niekto spýta a hovorí, že prečo tieto dobré časy nevyužívame na ešte väčšie tempo, tak ja nevidím na to dôvod. SR si plní záväzky, ktoré jej vyplývajú z jej členstva v eurozóne. Naopak, pre ekonomiku je správne, ak do nej priteká viac peňazí, ak naši ľudia budú disponovať väčšími príjmami, pretože sa to prejaví aj vo väčšej domácej spotrebe, ktorá bude ťahať rast v budúcom roku a ktorý by mal dosiahnuť až 4,5 % HDP po spustení výroby v automobilke Land Rover Jaguar," dodal predseda vlády.