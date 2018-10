Veľké porovnanie dnes a pred 25 rokmi: Ako často nakupujeme a čo hľadáme na pultoch?

Kvalita pred cenou! To je to, na čo podľa prieskumu spoločnosti Billa pozerá väčšina Slovákov. No nebolo to tak vždy. Pred 25 rokmi nám záležalo na cene, dnes je na prvom mieste práve kvalitný produkt.

Ako často nakupujeme a koľko zväčša zaplatíme v potravinách? Ako sa zmenilo naše nákupné správanie? Po akom tovare siahame oveľa častejšie ako v dobách minulých? Za 25 rokov sa na Slovensku zmenilo veľa, celá spoločnosť je dnes iná, ako to bolo v 90. rokoch. Okrem toho, že dnes máme oveľa viac obchodov a plné pulty so širokou ponukou potravín rôznych značiek a druhov, sa mierne zmenili nielen naše chute, ale aj nároky. „Pre zákazníkov sú stále dôležité ceny produktov, čo sa však výraznejšie zmenilo, je vnímanie kvality, možnosti výberu a sledovanie pôvodu potravín. Záujem rastie hlavne o čerstvé potraviny a sortiment zohľadňujúci nároky zdravého životného štýlu,“ objasňuje výsledky zistení generálny riaditeľ spoločnosti Billa Dariusz Bator. Otvoriť galériu Na čom záleží pri nákupoch potravín. Zdroj: anc Slováci dnes oveľa viac pozerajú na pôvod, dávajú prednosť slovenským výrobkom a potrpia si aj na bioprodukty a zdravú výživu. Vyše 70 % z nás zaplatí za bežný nákup do 20 eur a 86 % navštívi obchod jeden - až trikrát do týždňa. Ako často nakupujeme denne, takmer denne 43 %

2- až 3-krát týždenne 43 %

1-krát týždenne 12 %

1-krát za 2 týždne 2 %

1-krát za mesiac 1 %

Koľko míňame za jeden nákup do 10 €: 29 %

11 až 20 €: 42 %

21 až 30 €: 16 %

31 € a viac: 13 %

Najčastejšie nakupované potraviny mliečne výrobky

chlieb

ovocie

pečivo

zelenina

mäsové výrobky

vajcia

Čo kupujú viac muži ako ženy nealkoholické nápoje

alkohol

Toto nakupujeme oveľa viac ako v 90. rokoch bioprodukty

zdravé produkty

bezlepkové produkty

slané pochutiny

zeleninu

Na potraviny robíme menej Jana Glasová, analytička Poštovej banky Od mnohých našincov môžeme aj dnes počuť, že v obchodoch je všetko drahšie ako pred niekoľkými rokmi. Priemerne zarábajúci Slovák musí však na väčšinu základných potravín, ktoré bežne nakupuje, odpracovať dnes kratší čas ako to bolo pred niekoľkými rokmi. Nie každý má na kvalitu Ľubomír Drahovský, analytik obchodu Hodnotí pozíciu kvality a ceny je rôznorodé vzhľadom na regióny a kúpyschopnosť obyvateľstva. Tam, kde je pomerne vysoká nezamestnanosť, podstatne prevažuje cena, zase v Bratislave a vo vo veľkých krajských mestách rastie počet ľudí, ktorí dbajú pri nákupoch viac na kvalitu.