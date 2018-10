Sudca Štefan Harabin o prípade Kuciakovej († 27) vraždy: Toto som už minimálne 10 rokov nevidel!

Trojica podozrivých z vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice zostáva za mrežami! Najvyšší súd zamietol sťažnosti troch obvinených voči väzbe ako nedôvodné. Senátu predsedal Štefan Harabin, ktorý pre Nový Čas povedal, že tak kvalitnú prácu zo strany vyšetrovateľov a prokuratúry nevidel už roky.

Kedy sa vám spis dostal do rúk, neboli ste v časovej tiesni?

My sme spis dostali minulý týždeň, v štvrtok. Mali sme 5-dňovú lehotu a vzhľadom na to, že tu zajtra niektorí sudcovia nebudú, museli sme spis študovať aj cez víkend. Termín neverejného zasadnutia som preto vytýčil na dnes a sťažnosti všetkých troch obvinených sme zamietli ako nedôvodné, s tým, že dôvody väzby, ktoré konštatoval prvostupňový sudca sú prítomné.

Je spis rozsiahly?

Samozrejme išlo o rozsiahly proces dokazovania, bolo množstvo zdokumentovaných vecí na margo tejto vraždy môžem povedať, že už dlho, minimálne 10 rokov dozadu, som takto kvalitne spracovanú vraždu z hľadiska procesného zabezpečovania všetkých dôkazov nevidel. Som na jednej strane milo prekvapený, na druhej strane smutný, že to takto nie je pri každej vražde. Spomeňme si na prípad Gauliedera. Takto zdokumentovaný súbor a množstvo a rozsah dôkazov som naposledy videl pred rokom 89, poprípade ešte v kauze Riga, toho vraha. Na jednej strane som rád, že by to mohol byť odborno-profesionálny signál do budúcnosti, že polícia konečne začne k všetkým trestným činom pristupovať rovnako a nie politicky selektívne.

Bolo rozhodnutie senátu jednohlasné?

Rozhodnutie senátu je, aké je. Spôsob rozhodovania v senáte je tajný. Nemôžem vynášať veci zo spisu alebo zo zápisnice o hlasovaní, ktorá je tajná.

Nemôže vám tento prípad pomôcť alebo poškodiť v prezidentskej kampani?

Ja sa nikdy nezaoberám inými motívmi v rozhodovacom procese. Rozhodli sme zákonným spôsobom, podľa výslednice zhromaždených dôkazov. Podľa procesného postupu pri vykonávaní dôkazov, podľa skutočností na ktorých boli založené konkrétne dôvody väzby. Nič viac, nič menej, ostatné sú len výmysly.

Myslíte si, že toto vyšetrovanie odhalí aj hlavného objednávateľa?

To neviem. Sú povinní postupovať tak, aby sa to stalo. Bodaj by sa s takou razanciou pristupovali ku všetkým prípadom.

Ako senát vyhodnotil vstup pána Krajmera, bývalého šéfa NAKA, ako potenciálne neoprávnenej osoby, na miesto vraždy?

Rozhodovali sme na podklade dôkazov, ktoré sa zdokumentovávali počas celého obdobia od spáchania vraždy až do momentu obvinenia a vzatia do väzby. Nemali sme v predmete rozhodovania zákonný alebo nezákonný postup pána Krajmera, alebo pána Lipšica v prípade vraždy Ernesta Valka. K týmto otázkam nech sa vyjadria nadriadení pána Krajmera.

Koľko myslíte, že potrvá celý proces?

Pokiaľ budú postupovať tým spôsobom, ako je to zdokumentované v týchto spisových materiáloch, tak bude táto trestná vec určite skôr uzavretá skôr, ako iné trestné veci. Dvoj, trojročné vraždy pritom ostávajú neobjasnené, to považujem za smutné.

Poznáte osobu Mariana Kočnera?

Ja narozdiel od pána Sulíka, pána Lipšica alebo pána Kaliňaka, Fica či Kolára, som Kočnera v živote nevidel, v živote nestretol a v živote s ním nekomunikoval. Ku mne Kočner nechodil.