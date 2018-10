Kontroverzný podnikateľ a jeho majetok na horách: Ľudia na Donovaloch sa o Kočnerovi boja hovoriť

Strach a obava. Obľúbené lyžiarske stredisko na Donovaloch pri Banskej Bystrici si obľúbili viacerí politici, umelci, športovci a, samozrejme, aj Marián Kočner (55). Ten je v súčasnosti naďalej vo väzbe.

Kontroverzný podnikateľ chodieval na Donovaly veľmi často, hlavne v zime, a vystriedal tam počas rokov viacero nehnuteľností. Aj keď je za mrežami, obyvatelia majú obavy hovoriť o ňom.

Podnikateľ s kontaktmi na politické špičky Marián Kočner najskôr vlastnil na Donovaloch Športhotel a apartmány. Neskôr postavil luxusný štvorhviezdičkový hotel Residence a vlastní aj ďalší apartmán. Ten by mala užívať v tomto období jeho rodina. „Už asi týždeň som ich tu nevidel,“ povedal jeden zo susedov. Na Donovaloch žije počas celého roku už iba zopár obyvateľov. Viacerí nám povedali, že podnikateľa z mafiánskych zoznamov vôbec neregistrovali. „On sa väčšinou pohyboval dole. Okolo svojich hotelov. Tam sa prechádzal aj so svojím kokeršpanielom. Vídal som ho tu hore iba vtedy, keď išiel na Mistríky na štvorkolke. Samozrejme, robievali aj rôzne oslavy, aj ohňostroje na Silvestra. Vtedy sme ho však tak nevnímali. Teraz je to iné, a samozrejme, že máme strach,“ povedal jeden z obyvateľov.

Pritiahol boháčov

Kočner, rodák z Ružomberka, v minulosti povedal, že v Športhoteli bol na svoje 18. narodeniny spolu s rodičmi a bratom, a keď bol v roku 1996 na predaj, tak ho kúpil. „Hotel spolu s lyžiarskymi vlekmi kúpila skupina okolo Borisa Kollára. Boris si potom nechal lanovky a vleky a Športhotel prenechal druhej časti partie,“ povedal v roku 2009 Kočner. A druhá časť partie bol kontroverzný podnikateľ Roman Deák, ktorého zastrelili v roku 1999. Odvtedy Kočner na Donovaloch podniká. „Ja osobne si myslím, že som na Donovaloch priekopníkom cestovného ruchu aj v rámci apartmánového ubytovania. Prispeli sme aj tým, že sme Donovaly ukázali zvyšku Slovenska, naučili sme sem chodiť nových bohatých ľudí a ľudí, ktorí aj niečo znamenajú, či už na slovenskej politickej, kultúrnej alebo podnikateľskej scéne. Neskromne poviem, že mnoho z tých ľudí, čo si kúpili apartmány, prispelo k tomu, že sa Donovaly stali takým malým slovenským St. Moritzom,“ uviedol pre info Donovaly podnikateľ.