Chlap chcel zo srandy predať svoju priateľku: Zverejnil inzerát, nevinný žart sa vymkol spod kontroly

Internetové stránky, na ktorých ľudia ponúkajú veci, ktoré nechcú, sú už samozrejmosťou.

Čo je pre nás nežiaduce, môže byť pre druhého užitočné a okrem toho si môžete občas aj celkom dobre zarobiť. Na oplátku druhý človek získa niečo, čo možno už dlho chcel.

Občas však môžu byť takéto stránky použité aj pre zábavu, no môže sa to vymknúť z rúk. Napríklad ako Dale Leeksovi (34) z Veľkej Británie, ktorý sa rozhodol, že dá zo srandy na eBay svoju priateľku Kelly Greaves (37). K inzerátu napísal že Kelly "nie je vážne poškodená, ale je na nej vidieť, že je použitá" alebo "sú na nej známky opotrebovania".

Podľa Ladbible mal byť inzerát pomsta za to, keď ho Kelly udrela v obchode bičíkom na kone. Zo začiatku sa ozvalo len pár záujemcov, do 24 hodín si to však ľudia zobrazili cez 8 000-krát a najvyššia ponuka bola takmer 80 000 eur.

"Keď som to dal na eBay, len som sa smial. Potom prišla moja priateľka a opýtala sa ma, čo mi je také smiešne, tak som jej to ukázal. Išli sme na večeru a odrazu som bol doslova bombardovaný správami z celej Európy, ale aj z Austrálie a Ameriky. Zrazu sa to vymklo spod kontroly," spomína muž.

"Razom bol celý žart trošku strašidelný. V jednom okamihu som dostával správy každých tridsať sekúnd," dodal. Nakoniec inzerát zo stránky stiahli, aj keď Kelly by asi neprekážalo, keby v tom pokračovali. Dokonca si z neho uťahovala a pýtala sa ho, za akú sumu by ju predal a či by bol smutný. "Povedal som jej, že by som bol smutný, ale keby som plakal v lamborghini alebo vo ferrari, všetko by bolo lepšie," uzavrel Dale.